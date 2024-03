Cristi Balaj, reacție după anunțul uluitor al patronului său de la CFR Cluj. „Nu joacă banii. FCSB rămâne favorită”

Cristi Balaj a vorbit despre . Fotbaliștii lui Adrian Mutu se vor îmbogăți dacă titlul va ajunge în Gruia.

Cum a reacționat Cristi Balaj când a auzit ce primă de titlu au jucătorii lui CFR Cluj

, la cinci puncte în spatele liderului FCSB. În cazul în care ardelenii își vor trece în palmares la finalul sezonului cel de-al 9-lea titlu din istorie, Neluțu Varga le va da jucătorilor o primă de 1.000.000 de euro.

„Am citit. Nu joacă banii. Noi trebuie să rămânem concentrați pentru că în ultima partidă am suferit. Am învins o echipă care în ultimele două partide pierdusem, și în Gruia, și în deplasare. Am pierdut 0-1, de data asta am câștigat. Mă bucur pentru Adi și pentru jucători de această victorie foarte importantă.

În continuare din punct de vedere prima șansă, chiar și matematic o are FCSB, chiar dacă nu îmi aduc aminte ca o campioană să piardă cu 0-4. Un rezultat justificat având în vedere ce s-a întâmplat pe teren, cu cei de la Rapid care au înțeles că trebuie să îi anihileze pe Florinel Coman, care a fost locomotiva echipei în acest sezon și a făcut diferența și pe Olaru. Au reușit și au câștigat.

Apoi Rapid are următoarea șansă. În rest, atâta timp cât suntem acolo sus trebuie să luăm meci cu meci și nu ar trebui să ne entuziasmăm prea mult. Din punctul meu de vedere în aceste momente trebuie să muncești și să înțelegi că e o perioadă importantă a campionatului. Punctele nu se mai înjumătățesc. Diferența dintre un egal și o victorie e foarte mare. Din acest moment, detaliile fac diferența.

Și având jucători de calitate, având un staff foarte bun care știe să aducă victorii, ne permitem să sperăm, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu legăm victorii. Nu e suficient să câștigi un meci după care să sărbătorești”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Craiova, luată în serios pentru lupta la titlu!

Cristi Balaj o ia în calcul în lupta la titlu și pe Universitatea Craiova, care a terminat sezonul regulat pe locul 4, la 15 puncte în spatele liderului FCSB

„(n.r- Intră și Craiova în lupta la titlu?) Bineînțeles. Primele etape din play-off sunt importante. Noi am avut 7 puncte distanță față de locul 2 și cu greu am câștigat campionatul la un punct diferență.

Și Craiova are șansa ei și e bine pentru fotbal și pentru frumusețea campionatului. Avem un campionat disputat. Nu doar în play-off, ci și în play-out. E diferență mică de puncte și e greu de spus cine va retrograda”, a conchis președintele lui CFR Cluj.

