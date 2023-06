Cristi Borcea a găsit soluția pentru ca naționala României să revină în fotbalul mare: ”Să-l clonăm pe Hagi”. Video exclusiv

”Tricolorii” se pregătesc de , din preliminariile Euro 2024, care va avea loc vineri, 16 iunie. Trei zile mai târziu, elevii lui Edi Iordănescu vor juca pe terenul Elveției, principala favorită a grupei.

Soluția lui Cristi Borcea pentru ca naționala României să aibă din nou rezultate

Invitat special într-o ediție a , Cristi Borcea a vorbit despre modelul pe care trebuie să-l urmeze fotbalul din țara noastră pentru ca echipa națională să poată juca din nou la un nivel înalt.

”Burleanu și-a făcut o echipă la federație, s-a consolidat și la UEFA. Nu putem să-i cerem lui sau selecționerului rezultate la echipa națională pentru că nu prea avem jucători, trebuie să spunem direct. Nu sunt jucători, e slabă naționala. Ei joacă în Serie B, de Serie B jucăm. Dacă nu ne calificăm nici din grupa asta…

Oricum suntem poate puțin peste Luxemburg și Malta. Nu mai avem materie. Trebuie să-l luăm pe Hagi, să-l clonăm și să-l punem să facă centre de copii și juniori, să facă academii, să facă un concept de joc. Nimeni nu are dăruirea lui Hagi.

Pe mine mă costa peste 1,5 milioane centrul de copii și juniori, practic echipa a doua. Când am luat campionatul în 2002 cu Dinamo, să vă uitați că am luat titlul la toate grupele, de la 10 ani și până la 19, dar am trimis antrenorii la Coverciano, la Ajax, la Barcelona și acolo s-au școlit”, a declarat Borcea.

De ce a renunțat la ideea de a-l aduce pe Hagi la Dinamo

Fostul acționar de la Dinamo a mărturisit că a vrut să-l aducă pe Gică Hagi antrenor în Ștefan cel Mare imediat după ce acesta a plecat din funcția de selecționer al primei reprezentative, dar a renunțat la idee din cauza galeriei.

”Ceea ce a făcut și face Hagi trebuie pus la nivel de Guvern. Cu mentalitatea lui a făcut ceea ce a făcut la Viitorul. Trebuie să-l pui în fiecare județ, asta este piramida, asta-i concepția de joc.

Când am vrut să-l iau la Dinamo, el îmi știa toate vârfurile de jucători de la 13-14 ani și abia plecase de la națională. Nu ne-am înțeles atunci din cauza galeriei. La orgoliul lui dacă cei din galerie strigau ceva, el imediat a doua zi își dă dea demisia pentru că are orgoliu, este Hagi.

Nu îmi reproșez pentru că pățeam cum am pățit cu Gică Popescu. La prima greșeală îl huiduiau și pleca, la fel cum a plecat Gică Popescu. Îi huiduiau ei pe Lupescu, pe Răducioiu, pe Lupu, pe Cornel Dinu. Eu le spuneam înjurați-mă pe mine, dar nu mai înjurați acționarii că pleacă, rămânem vai mama noastră”, a spus Borcea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

