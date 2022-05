Cristi Borcea, amintiri de pomină din perioada Dinamo: „Semeghin şi Tamaş erau la manele şi se băteau la trei dimineaţa! Dănciulescu a sărit cu maşina în Dâmboviţa”

Fostul șef din „Ștefan cel Mare” a recunoscut că a visat încă din copilărie să ajungă la Dinamo și a spus că mentorul .

Cristi Borcea, amintiri de pomină din perioada Dinamo

unele momente de pomină din perioada petrecută la Dinamo: „Nu mai pot să fiu Cristi Borcea care eram, înainte nu puneam familia pe primul loc.

La fotbal, nu merge să pui familia pe primul loc. Era prioritar. Trebuia să intri în viața fotbaliștilor. Erau momente când mă suna Victor și îmi spunea că Tamaș și Semeghin erau la manele, se băteau până la trei dimineața.

Sau Semeghin când a intrat cu mașina în hotel, la Erbașu. Sau Dănciulescu atunci când a sărit cu mașina în Dâmbovița. Niculescu… câți bani avea, îi dădea la casino, ajunsese să fie interzis peste tot”.

„Au ajuns toți foarte bine, m-am implicat mult în viața lor. Mă regăseam și eu, mai mergeam și eu la cluburi cu ei, am mai fost prins că aruncam cu banii, că dansam pe mese, le-am făcut pe toate.

Le spuneam să bea un pahar, două, cu țigările mai ușor și să se ducă acasă. Giovanni și Victor luau discotecile la rând și îi duceau acasă.Unii aveau probleme acasă cu iubitele, trebuia să fie o relație bună și cu ele”, a mai spus Cristi Borcea în podcastul .

„Visul meu era Dinamo!”

și a vorbit despre ce a însemnat Dinamo în viața lui: „Visul meu era Dinamo. De la 9 ani mergeam în galerie, cea mai mare satisfacție din viața mea a fost să conduc Dinamo.

Am fost prima dată la un meci, din păcate, nu bun pentru noi, am pierdut campionatul cu FC Argeș în 1979 și de atunci am rămas în galerie, după care am luat-o de jos, de la marketing, apoi treptat am ajuns să conduc clubul.

Eu eram din Ozana, un cartier de steliști mai mult. Eu cu restul copiilor plecam în gașcă, aveam terenurile noastră, aveam maidanele noastre și stăteam 10 ore pe zi acolo”.

„Am avut de toate, nu am dus lipsă de nimic. După mine, noi, generația înainte de 89, am avut o copilărie mult mai frumoasă.

Eu am făcut doi ani de baschet, era foarte important sportul… avea dreptate Ion Țiriac când a spus că vom ajunge o țară de copii handicapați și avem acum mai multe farmacii decât terenuri de sport.

Noi ne jucam în pauze, în spatele blocului, am avut parte de o generație frumoasă. Am rămas de trei ori fără bani, am vândut apartamentul… eu când am venit la Dinamo, am venit cu bani și cu un BMW ultimul tip.

Când am rămas fără bani, mi-am luat Dacia și am ajuns tot la butelii. Rămăsesem la un moment dat să întorc capul la banane. Dar mentalitatea de învingător ți-o dă sportul. N-am băut, n-am fumat până la 33 de ani.

Au mai fost perioade după ce am ajuns la Dinamo de două ori. Veneam cu nea Cornel, mergeam peste tot, ajungeam pe la 3 acasă, îl lăsam pe nea Cornel și mă duceam la centrele de butelii și munceam mult.

Am avut o depresie de trei săptămâni când am pierdut campionatul cu Rapid în 1998. Tot fotbalul m-a făcut să am o operație de cord la 41 de ani.

N-am regretat nici când am făcut operația, nici când am pierdut campionatele la mustață, nici când am intrat în pușcărie, eu am trăit visul unui copil pasionat de Dinamo. Aș mai fi stat un an, dar să intru cu Dinamo în Champions League”, a continuat omul de afaceri.

„În acea perioadă, eram poate cel mai nebun și năzdrăvan conducător, pentru că eu cumpăram tot. Eu mă băteam cu Copos, cu nașul Gigi Becali, Pinalti, Pădureanu, Mititelu, Iancu… erau mulți, mulți.

Am avut mulți fotbaliști de valoare. N-am avut dezamăgiri, am fost mult prea puternic financiar și mental să fiu refuzat de vreun jucător. L-am luat de la Steaua pe Dănciulescu, de două ori am luat Craiova, l-am luat pe Lobonț și pe Bratu de la Rapid.

Nea Cornel așa m-a educat pe mine. M-a întrebat câți bani am și i-am zis că am 20.000, mi-a spus să-i dau 15.000 și a început să-mi cumpere costume, ciorapi, cravate, tot.

Cornel Dinu a fost mentorul meu. El m-a format. Venind la 25 de ani la Dinamo, nu mi-a dat biroul sau undeva să muncesc, biroul meu era la nea Cornel la biroul lui”, a mai spus Cristi Borcea.