Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță în hotelul Mihaelei Borcea. Au fost fotografiați în sărutări fierbinți

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au plecat în vacanță pe litoralul românesc. Cei doi soți nu s-au dus singuri, ci și-au luat după ei și cei trei copii.

Îndrăgostiți ca în prima zi, fostul șef de la Dinamo și modelul de talie internațională apar îmbrățișați și în sărutări fierbinți.

Cea care a făcut imaginea publică este tocmai actuala parteneră de viață a lui Borcea, chiar în hotelul pe care îl administrează Mihaela Borcea, prima soție a dinamovistului.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel se iubesc necontenit

Mihaela Borcea este fără doar și poate cea mai indulgentă fostă soție. Femeia de afaceri nu doar le-a acceptat pe fostele amante și apoi soții ale lui Cristi Borcea, ba chiar administrează împreună cu acestea diferite business-uri pe care familia le-a dezvoltat în ultimii ani.

Și pentru că fac parte dintr-o familie numeroasă cu 9 copii la activ, femeile din viața lui Borcea se întâlnesc și chiar se cazează unele în hotelurile altora. Astfel se face că în vacanța din această vară, Valentina Pelinel s-a dus cu soțul ei, nimeni altul decât Cristi Borcea, în hotelul deținut de Mihaela Borcea pe litoral.

Și cei doi nu doar că s-au dus acolo, ci se și pozează în sărutări fierbinți chiar din hotel, imaginile ajungând ulterior pe rețelele de socializare, unde Pelinel își ține la curent fanii cu viața ei personală. Așadar, pentru câteva săptămâni, cei doi îndrăgostiți se bucură de plajă și soare în stațiunea Olimp, unde familia Borcea deține un hotel.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei

Fostul șed de la Dinamo are 3 copii cu Mihaela Borcea. Patrik (21 de ani) şi gemenii Melissa şi Angelo (18 ani). Din căsătoria cu Alina Vidican, Borcea are o fată și un băiat, pe George Alexandru (7 ani) şi Gloria (4 ani). Din relația cu avocata Dana Voiculescu, pe care a cunoscut-o în 2007, o are pe Andreina Carolyn Christine (12 ani). Cu Valentina Pelinel, Borcea are 3 copii, pe Milan (4 ani) și gemenele de un an.