Cristi Manea îl contrazice pe Dan Petrescu după CFR Cluj – FC U Craiova 3-1: ”Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”

Campioana României s-a impus după un meci pe care l-a controlat, dar pe care putea să-l scape din mână pe final, și .

Dan Petrescu, contrazis de Cristi Manea după meciul CFR Cluj – FC U Craiova 3-1

La finalul întâlnirii CFR Cluj – FC U Craiova 3-1, din etapa a 17-a din SuperLiga, Cristi Manea a ținut să-l contrazică pe Dan Petrescu, cel care de-alungul acestei prime părți a sezonului a reclamat faptul că echipa sa a jucat foarte mult.

”Victoria este mai importantă decât golul. Veneam după o calificare și era greu să ne motivăm, dar sunt mândru de băieți. Toate meciurile noastre sunt foarte grele, pentru că acesta este stilul nostru, unul de luptă.

Titlul se joacă în play-off, noi avem două meciuri mai puțin, sunt convins că vom fi acolo sus. Ne-am obișnuit cu ritmul ăsta din 3 în 3 zile și asta se vede, ne place să jucăm așa”, a declarat Manea.

Janga visează la trofee cu CFR Cluj

Atacantul Rangelo Janga este mulțumit de calitate jocului prestat de CFR Cluj: ”Sunt foarte fericit cu victoria, cred că am jucat bine. Am început cu un presing bun, am marcat două goluri rapid, pot spune că ne-am simțit bine pe teren.

E un nivel bun la CFR, e prima dată în cariera mea când trec și de o grupă europeană, am jucat bine și în campionat, așa că CFR se poate compara cu cluburile mari. Obiectivul este să câștigăm trofee, trebuie să câștigăm ceva pentru că suntem un club mare”.

Atacantul ghanez Emmanuel Yeboah este mândru de faptul că a reușit să se impună la campioana României: ”Sunt foarte fericit, sunt mulțumit că mi-am câștigat locul în echipă. Am venit din Ghana și cred în posibilitățile mele”.

Dan Petrescu, dezamăgit de tragerea la sorți din Conference League

Dan Petrescu a fost , partidă la finalul căreia și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au evoluat. Antrenorul campioanei României a explicat de ce nu este ușor pentru fotbaliștii săi să câștige meci de meci.

Tehnicianul ardelenilor a continuat și a vorbit despre tragerea la sorți din Conference League, recunoscând că nu și-a dorit să joace împotriva lui Lazio, formație pe care o consideră cea mai puternică pe care putea să o întâlnească.