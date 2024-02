Cristi Mitrea a dat de pământ cu Jorge chiar în fața soției: „Dacă mai vine salariul o săptămână..”. Ramona Prodea l-a apărat pe concurentul Survivor România 2024

Cristi Mitrea a ajuns iar în mijlocul lui scandal difuzat în direct, după ce l-a criticat pe Jorge și parcursul său la Survivor România All Stars 2024. Luptătorul de MMA consideră că artistul nu-și merită locul în competiție, iar Ramona Prodea- soția acestuia, a reacționat.

Cristi Mitrea l-a umilit pe Jorge, concurentul Survivor România 2024. Ramona Prodea a sărit imediat în apărarea soțului

soția lui, rămasă în România, îi apără numele. Ramona Prodea a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a-i comenta parcursul în competiție.

Partenera de viață a artistului s-a declarat mai mult decât mulțumită de rezultatele obținute de acesta. În plus, consideră că faptul că a trecut la o altă echipă este benefic pentru el și că asta se poate observa cu ochiul liber.

„Eu am văzut un lucru pozitiv în toată schimbarea asta. Am văzut felul în care se simte el acum, în cealaltă echipă. (…) Am văzut vibe-ul bun pe care îl au cu toții. A fost pe mâna lui. A avut curajul să schimbe jocul și, în general, oamenii care au curaj să facă schimbări au de câștigat din aceste schimbări.

A fost o șansă neașteptată. El a ales alături nu cea mai bună Războinică, ci pe cel mai bun concurent din Survivor, cu cel mai bun randament, pe Ștefania Ștefan”, a declarat Ramona Prodea la Pro TV, în emisiunea

Cristi Mitrea: „Trebuie să îți mai și câștigi locul”

Dar Cristi Mitrea, care a mai avut până acum conflicte cu foști concurenți de la Survivor România, a avut o cu totul altă părere despre Jorge. Din punctul lui de vedere, cântărețul nu merită să mai rămână în Republica Dominicană.

„Dacă mai vine salariul o săptămână, două, trei și eu aș fi mulțumit. Și eu aș fi recunoscător dacă mă pregătesc să mai stau două, trei săptămâni liniștit. (…) Bine, trebuie să îți mai și câștigi locul acum, despre asta e vorba.

Toți sunt plătiți, dar unii își mai și câștigă locul. Când stai toată emisiunea la gard și în ambulanță nu ți-ai câștigat locul”, a afirmat luptătorul de MMA despre parcursul lui Jorge la Survivor România 2024.

Ramona Prodea, însă, nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta a ținut să amintească că care a trecut de când a început show-ul. „Dacă ne gândim câte puncte a câștigat Jorge, în ultimele două săptămâni a câștigat patru puncte. Dacă te uiți pe clasament, el e pe la mijlocul clasamentului ca și randament. Din 14 meciuri jucate a câștigat 8.

Zmărăndescu, Jador, Moroșanu sunt pe la coada clasamentului. Dar lasă-mă puțin să vorbesc, lasă-mă să vorbesc. (…) Este vorba despre Jorge, așa cum, nu știu de ce, ai zis tu că trebuie să își câștige locul, el chiar a avut 60% randament pe jocurile jucate. (…) El e al treilea după jocurile jucate, după Zanni”, i-a replicat Ramona Prodea luptătorului de MMA.