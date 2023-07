Cristi Mitrea, noi dezvăluiri despre viața sa sentimentală. Are o relație? ”Sunt liniștit”

Cristi Mitrea nu a mai fost văzut în spațiu public alături de o altă femeie, după despărțirea de Andreea Mantea. Pare că vrea să păstreze o discreție în plan sentimental. De curând, fostul luptător MMA a oferit detalii despre cum mai stă la acest capitol.

Cristi Mitrea trăiește o nouă poveste de dragoste?

Cristi Mitrea are 41 de ani în prezent și , care s-a înfiripat la emisiunea ”Burlăcița”, de pe Antena 1. Au trecut 9 ani de la difuzarea formatului, iar rodul iubirii lor este David.

Relația lui Cristi Mitrea cu Andreea Mantea nu a durat foarte mult, despărțindu-se la scurt timp după terminarea emisiunii. Ulterior, în spațiul public s-au iscat controverse între ei,

Fostul sportiv și moderatoarea mai păstrează acum legătura doar de dragul copilului și multă se întreabă cu cine sunt acum cei doi împreună. În ambele situații totul este un mister, dar de curând Cristi Mitrea a preferat să dea cărțile pe față. Ce a spus despre viața sa amoroasă actuală?

Cristi Mitrea a mărturisit că este împăcat din punct de vedere sentimental. Este liniștit ”cu sufletul” și și-a rezolvat anumite divergențe cu diferiți oameni din jurul său. ”Am avut un an foarte bune”, a dezvăluit el, punctând și faptul că nu-și poate descrie în cuvinte fericirea.

”Cu sufletul … e liniște! (…) Sunt într-o perioadă bună, sunt liniștit. Fericirea e foarte greu de interpretat în mintea mea și foarte greu de spus în cuvinte. Sunt după niște lucruri rezolvate cu mine și cu restul lumii, am avut un an foarte bun”, a declarat fostul luptător MMA la Antena Stars, potrivit

Cristi Mitrea se mândrește cu prietenii lui

Cristi Mitrea a vorbit și despre prieteni. Consideră că este înconjurat doar de oameni onești, pe care-i poate suna la orice oră să le ceară ajutorul. De altfel, are amici foarte vechi, de trei decenii, și cu greu mai acceptă pe cineva nou în viața sa.

”Am mai mulți prieteni pe care pot să îi sun oricând. Mă consider o persoană foarte norocoasă, sunt un băiat care are foarte mulți prieteni pe care se poate baza la orice oră din noapte sau din zi, indiferent de situație. Sunt genul de persoană care nu prea acceptă persoane noi în viața lui. Am prieteni de 30 de ani.”, a mai transmis fostul luptător MMA.

Pe lângă ”Burlăcița”, Cristi Mitrea a mai participat la un reality show și anul trecut. A făcut parte dintre vedetele din competiția ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de pe Protv. A plecat acasă din emisiune după ce a pierdut o probă de eliminare, dar a rezistat luni bune în junglă.