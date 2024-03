Cristi Mitrea și Jorge au făcut scandal la Pro TV, după eliminarea de la Survivor România. S-au ascuțit cuțitele în platou: „Ai stat trei săptămâni acasă să te gândești!”

Jorge a dat nas în nas cu Cristi Mitrea, după ce luptătorul de MMA a fost cel mai mare critic al său în perioada în care a fost la Survivor România All Stars 2024. S-au încins spiritele în platoul lui Cătălin Măruță și s-au aruncat cuvinte grele.

Jorge și Cristi Mitrea, scandal uriaș după Survivor România 2024. S-a întâmplat în direct, la Pro TV

Cristi Mitrea este, de multe ori, dușmanul principal al concurenților de la Survivor România. Căci, din platoul lui Cătălin Măruță, îi critică aspru pe toți. S-a întâmplat sezonul trecut cu Kamara, și pe Jorge.

De altfel, a spus despre ei că nu au făcut nimic în competiție, în afară de a se accidenta și a pleca acasă. Prin urmare, și invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a-și spune părerea, a avut parte de o primire nu foarte plăcută.

„Interesantă intrarea, păcat că parcursul n-a fost la fel de interesant. (…) Cum a fost la tratament Jorge? Cum a fost în vacanță?”, l-a luat, direct, Cristi Mitrea pe Jorge.

„Am fost la o competiție la care tu n-ai fost niciodată”

Conștient de ce urma să se întâmple, Jorge a continuat pe același ton. I-a amintit, asemenea altor colegi ai săi, că el nu a fost niciodată în competiție.

„Hai, băiatul lui tata. Zi Mitrea. Nu am fost în vacanță, am fost la o competiție la care tu n-ai fost niciodată. Survivor All Stars a fost mult mai greu decât Survivorul normal. (…) Oamenii dispuși să aplice orice strategie să te destabilizeze și să te scoată din scenă.

Mult mai greu sezonul ăsta din punct de vedere social. La Faimoși, că la Războinici…să le dea Dumnezeu sănătate. Știi cum e când stai cu niște prieteni la masă? La Faimoși s-a transmis din prima că noi suntem mai slabi. La un moment dat, s-a stricat.

Există mai multe feluri de oameni, însă la un moment când descoperi că tu nu ai atât de multe calități, încerci să-i distrugi pe ceilalți pentru ca tu să pari mai bine. Oamenii aplică și strategiile astea, dar pe mine… eu vreau să rămân cu valorile mele.

Faptul că l-ai prezentat acum pe Cristi Mitrea… eu am făcut față la șase deodată. (…) Doi la zero pentru soția mea, în discuțiile cu Mitrea. Au existat chestii care s-au întâmplat și n-au fost discutate niciodată. Acel RMN”, a spus Jorge, despre Survivor România All Stars 2024.

Jorge și Cristi Mitrea s-au certat toată emisiunea

Tăios, Cristi Mitrea l-a întrerupt imediat: „Faptul că ai fost la RMN nu înseamnă că a fost grav”, iar Jorge, cum era de așteptat, s-a enervat și mai tare: „Ești invidios, mă!”.

„Eu sunt invidios pe cineva care câștigă, eu sunt învățat să câștig, nu să stau la gard ca tine. Te-ai certat cu fetele pe tăiatul morcovului. (…) Tu n-ai voie să scoți All Stars pe gură. Tu ai avut două sezoane, în ambele ai căzut, ți-ai rupt ceva și ai venit acasă. Ai fost în concediu medical”, a fost răspunsul venit din partea lui Cristi Mitrea.

Încercând să-l lezeze, la rândul său, Jorge i-a amintit lui Cristi Mitrea despre participarea lui în emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici!. „Dacă erai atât de bun, nu te bătea o fată la Sunt celebru. (…) Când m-am accidentat, nu eu am decis, a decis medicul. Am fost la investigații, a durat undeva la 12 zile interpretarea RMN-ului. Este ruptură de menisc, din nou. Am programat deja operația. Dar asta e, mi-am asumat de când am plecat. Nu regret absolut nimic.

Am dat tot. Toată lumea îmi sărea în cap, nu era decizia mea să stau pe bară. Oamenii erau dispuși să spună absolut orice să te pună într-o lumină proastă, să te denigreze.

Jador mi-a trimis mesaj și și-a cerut scuze. Dar eu n-am nimic cu el. E un om bun. Vreau să știu că-l apreciez, a fost singurul. Eu le-am spus să zică tot acum, că La Măruță o să zică că au fost morți de foame”, a răspuns Jorge în fața afirmațiilor făcute de Cristi Mitrea.

S-au ascuțit cuțitele în platoul lui Măruță

Jorge a mai adăugat că s-au vehiculat câteva zvonuri eronate despre el, printre Faimoșii de la Survivor România All Stars. „S-au stricat lucrurile în a doua săptămână. Noi în prima săptămână am muncit toți, mai mult sau mai puțin. S-au auzit niște vorbe că eu sunt favorizat, că l-au adus aici și vor să stau până în finală”.

„Voiai să stai până în finală. Îți prelungeai concediul medical. Cum ar arăta Jorge agitat? Se împiedică, cade. (…) La probe erai o barat, n-ai țintă, te împiedicai. La ce erai bun? N-ai ajutat nici echipa. N-ai tăiat nici morcovul”, l-a întrerupt Cristi Mitrea.

Fostul concurent de la Survivor a încercat să se justifice și să spune că a vrut să ajute la tăierea morcovului, pentru că nu-i place să stea. Și, pentru că nu avea decât un topor la îndemână, a tăiat leguma rondele.

„Nu-ți place să stai, dar juma’ de emisiune ai stat”, i-a răspuns Cristi Mitrea. „Ți-au zis oamenii ăia să-l tai mărunt și tu l-ai tăiat rondele. (…) Următoarea emisiune, Jorge la Masterchef, cu mănuși din alea de armură”, a continuat discuția.

„Sunteți hiene cu asta cu morcovul. Ce femeie se supără că intră bărbatul peste ea? Lăsați-l, că el vrea să se afirme aici la Măruță”, a spus fost răspunsul artistului. S-a ajuns chiar în punctul în care, celor doi li s-au adus morcovi și cuțite, pentru a a-și demonstra abilitățile.

Cristi Mitrea l-a numit, indirect, femeie pe Jorge

Dar spiritele au continuat să se încingă, iar Cristi Mitrea a insinuat că Jorge are, de fapt, comportament de femeie. „Cu tine mă afirmam. A uitat coleguțul, că el a dat zambile la toată lumea, dar pe tine te-a uitat”.

„Taci, mă, din gură!”, a spus Jorge, pierzându-și răbdarea. „Tu ai stat trei săptămâni acasă să te gândești ce să ne explici”, a fost reacția rapidă venită din partea lui Cristi Mitrea.

De asemenea, Jorge a afirmat că a fost mândru de parcursul lui la Survivor România 2024. „Nu știu dacă aș fi putut face altceva. Nu sunt genul care să pup în fund lumea. Poate că asta nu le-a plăcut, să stau cu câte 2-3 să bârfesc… Tu crezi că dacă faci tu aceste afirmații crezi că lumea se uită în gura ta, că sunt eu slab. Faptul că eu m-am dus accidentat acolo, am fost Survivor”.

Iar când Cristi Mitrea a declarat: „Tu ai mai fost o dată. Dacă prima oară când te-ai dus n-ai fost bun, nu ți-a dat de gândit?”, Jorge a amintit despre performanțele lui din sezonul trecut.

„Eram cel mai bun la băieți. Eu sunt conștient că sunt oameni care gândesc cum spune Mitrea, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu ei. Am muncit cel mai mult. Când eu mă duceam să dau interviuri, nimeni nu mai făcea nimic la baraca aia. Moro și TJ se alăturau în momentul în care eu mă duceam să muncesc. În rest, nimeni. Tonciu stătea lângă mine și-mi dădea la mână cuie…”, a povestit Jorge.