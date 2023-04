Cristi Munteanu, un car de nervi după eșecul din meciul Dinamo – Oțelul: ”Trebuie să ne trezim”

”Câinii” și s-au apropiat la un singur punct de gălățeni, aflați pe locul 3 în clasament, lupta pentru promovarea directă în primul eșalon fiind tot mai pasionantă.

Cristi Munteanu, avertisment pentru jucători după Dinamo – Oțelul 3-0

La finalul întâlnirii Dinamo – Oțelul 3-0, din etapa a 3-a a play-off-ului din Liga 2 Casa Pariurilor, managerul general al gălățenilor, Cristi Munteanu, a fost extrem de dezamăgit de felul în care s-a prezentat formația sa.

”Un duș foarte rece pe care l-am primit în această seară. Ideea e că trebuie să ne trezim că mai avem șapte meciuri de jucat și nu este nimic pierdut. Îmi pare rău că am pierdut de așa manieră.

Am încredere că echipa se va trezi. E foarte greu fără Dorinel Munteanu, e dificil. Jucătorii poate se simt singuri fără el. Trebuie să facem tot posibilul să joace și pentru el. Nu așa trebuie să ne prezentăm.

Nu avem nicio scuză, am pierdut categoric în această seară. Dinamo a fost împinsă de public, de suporteri. Consider că ăsta este atuul lor principal. Nu am înțeles de ce am fost așa precipitați, că și noi jucăm cu stadionul plin acasă”, a declarat Cristi Munteanu.

Cât de mult a contat absența lui Dorinel Munteanu de pe bancă

La rândul său, fundașul Cristian Sîrghi consideră că dacă Oțelul l-ar fi avut pe bancă pe antrenorul Dorinel Munteanu, care a fost suspendat, ar fi putut să obțină mai mult de la acest meci și nu crede că a fost decisivă.

”Este o înfrângere usturătoare, nu avem mult timp să ne gândim și trebuie să ne revenim cât mai repede pentru că avem meciul cu Buzău, unul foarte greu. În prima repriză i-am lăsat deliberat să aibă posesia, nu am reușit să ne creăm ocaziile care trebuiau.

Credeam că timpul va trece și vom câștiga, dar a venit primul gol și ne-a dat tactica peste cap. Nu cred că a fost vorba de teamă pentru că și la noi se umple stadionul. Nu cred că numele Dinamo ne-a făcut să jucăm cu teamă. Nu-mi găsesc explicațiile.

Dorinel Munteanu era un factor motivator, asta este cu desăvârșire. La pauză dacă era în cabine putea să ne motiveze. Mai sunt multe jocuri, avem meciul acasă cu Dinamo și o să vedem ce se întâmplă”, a spus Sîrghi.