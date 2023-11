Cristi Neguț, portretul omului care a răpus CFR: de ce a plâns, cine e idolul său și de ce i se spune „Tabarcea”

Ajuns la începutul actualului sezon la Sibiu, unde a semnat un contract pe doi ani cu Hermannstadt, . Și a făcut-o exact împotriva formației la care a evoluat timp de 6 luni în 2022, când și-a trecut pe CV și un titlu de campion, însă cu numai 288 de minute în 8 meciuri adunate la CFR Cluj sub bagheta lui Dan Petrescu.

Cristi Neguț s-a luptat luni de zile să-și ia banii de la CFR

„Mă bucur că am înscris în momentul potrivit. Golul ne-a adus trei puncte foarte importante. Am prins un şut extrem de bun, nu am mai stat de gânduri şi am dat la poartă. A fost o descătuşare pentru mine, voiam să înscriu mai rapid. Nu vreau să vorbesc de CFR. Meciul s-a câştigat cu multă muncă. Aveam nevoie de acest gol, îmi dă şi mai mare încredere”, a subliniat Neguţ după partidă.

Cine este însă personajul zilei într-o colecție de episoade sportive și personale?

1) Cu toate că a mers la Cluj ca o mare promisiune din partea lui Petrescu, fotbalistul a avut o experiență nereușită în Gruia. A fost mai mult rezervă și a marcat o singură dată, la un 2-1 în deplasare cu Gaz Metan.

A avut un salariu de 8.000 de euro și o primă de titlu de 10.000 de euro, dar circa 50.000 euro a trebuit să și-i recupereze prin comisiile federale după ce s-a judecat cu clubul. De aici și lacrimile și descătușarea după reușita de luni seara, efectul emoțiilor conservate din timpul aventurii sale tulburi la CFR, unde a trăit o jumătate de an frustrantă din punct de vedere sportiv.

Sadio Mane, modelul de pe bandă

2) Inclusiv cu Chindia, de unde a ajuns la Sibiu, se află în prezent într-un litigiu financiar. La Târgoviște se afla în topul salariilor, 5.000 de euro, și se numără acum printre restanțierii istorici ai clubului dâmbovițean. Are de recuperat în jur de 20.000 euro!

3) Idolul său este Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, ajuns între timp în raiul saudit, la Al Nassr, unde este coleg cu Cristiano Ronaldo și Brozovici.

4) Este cunoscut de apropiați drept un tip foarte credincios și un familist convins. Are doi copii și preferă să-și petreacă vacanțele în destinații clasice, mai puțin exotice. Îi place să meargă des la partide de pescuit.

De ce i se spune „Tabarcea” lui Cristi Neguț

5) Porecla sa este ”Tabarcea”, cum era cunoscut și tatăl său, fost fotbalist la nivel inferior. Supranumele provine de la Constantin Tabarcea, fostul mijlocaș al Petrolului, dublu campion cu ”lupii”, decedat chiar pe teren în timpul unui meci de campionat cu Dinamo Bacău, în 1963. De altfel, născut la Ploiești, Neguț era un fan al galben-albaștrilor în copilărie.

6) E omul care a înscris primul gol pentru Chindia pe noul stadion modernizat, după o absență de patru ani a echipei de pe propria arenă de lângă Turn. S-a întâmplat în ultima etapă a sezonului trecut, A intrat accidentat după pauză, dar n-a mai reușit să schimbe decisiv soarta jocului.

550.000 de euro e cota lui Neguț pe transfermarkt.com

7.000 de euro este salariul lunar al lui Neguț la Hermannstadt, venit care va crește cu 1.000 de euro pentru sezonul viitor