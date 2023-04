Dragoș Grigore dă de pământ cu Radu Petrescu după Universitatea Craiova – Rapid 3-1: „Nu e vina lui Costache că a luat roșu”

Dragoș Grigore dă vina pe arbitraj pentru Echipa lui Adrian Mutu e singura din play-off fără victorie și nu a mai bătut pe nimeni din 1 martie 2023.

Dragoș Grigore dă vina pe arbitraj după Universitatea Craiova – Rapid 3-1: „Dezechilibrezi ușor un derby”

Rapidiștii au luat foc pentru decizia pe care a luat-o „centralul” Radu Petrescu în minutul 15 al derby-ului de pe „Ion Oblemenco”. , care a luat două galbene într-un interval de doar șapte minute.

Grigore consideră că decizia lui Petrescu a fost una pripită, care a mai avut câteva decizii controversate. Una dintre acestea s-a petrecut în prelungirile primei reprize, când , dar decizia a fost întoarsă din cabina VAR.

„E o perioadă proastă. Noi am încercat, am luptat, am rezistat până în minutul 82. Aceeași placă, capul sus. Atât s-a putut în această seară. E vina tuturor, nu a antrenorului, nu a lui Costache, că a luat roșu.

Nu sunt persoana potrivită să comentez arbitrajul, dar să dai două galbene pentru faulturi de joc… dezechilibrezi foarte ușor un derby. Sunt alții care vor judeca. El știe mai bine dacă a fost sau nu corect în această seară.

Poate, după primele două etape, am fi meritat să avem 6 puncte. Dar așa s-a scris istoria. Nu avem ce face. Important e ca la finalul fiecărei partide să avem puterea să recunoaștem că am dat tot ce avem mai mult.

Urmează, poate cel mai important meci al nostru, cel cu FCSB. E derby-ul. Cu o victorie vom mai spăla puțin din păcatele acestui început de play-off”, a declarat Grigore, după U Craiova – Rapid 3-1.

Adrian Mutu: „Arbitrajul a fost slab”

Radu Petrescu și brigada sa au fost luați la țintă după meci și de Adrian Mutu. Antrenorul Rapidului, căruia consideră că prestația „fluierașilor” a fost una modestă și că a influențat rezultatul final.

„Toți suntem sub lupa evaluării. În fotbal se uită ce ai făcut și contează doar prezentul. Arbitrajul a fost slab. Ne-a condiționat foarte mult, s-au dat foarte ușor cele două cartonașe (n.r.- care au condus la eliminarea lui Costache). Suntem în criză de rezultate și vom încerca să ieșim”, a transmis Adrian Mutu.