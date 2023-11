Pactul secret dintre Mihai Stoica și Săpunaru: „Nu mai spun nimic despre Rapid”

Managerul general al vicecampioanei României a dezvăluit că el a fost cel care a făcut primul pas și i-a propus lui Cristi Săpunaru această înțelegere, iar căpitanul giuleștenilor a acceptat-o.

Pactul secret dintre Mihai Stoica și Săpunaru

un pact pe care l-a făcut cu Cristi Săpunaru, de dragul lui Mihai Pintilii, prieten bun cu amândoi: „Am un gentleman agreement cu Săpunaru.

La ultimul meci, am bătut palma cu el să nu mai spun nimic despre Rapid. A venit din partea mea, eu am făcut primul pas. El e prieten bun cu Pinti. Am o vârstă, are și el o vârstă”.

„Pinti mi-a spus că nu putem să ne împăcăm niciodată, pentru că așa cum sunt eu cu FCSB, așa e el cu Rapid. Să vedem cine respectă și cât respectă”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Mesajul lui Cristi Săpunaru pentru rivale

la deschiderea magazinului Rapidului din Gara de Nord a Bucureștiului și a avut un mesaj tranșant pentru rivale, spunând că echipa sa este cea mai în vogă din România la ora actuală:

„Am prins fostul magazin din Gara de Nord, eram mic şi veneam cu prietenii şi mai cumpăram lucruri. Eu m-aş bucura să fie cât mai multe fan-shop-uri în ţară pentru că Rapid merită.

Este o emulaţie de nedescris în jurul Rapidului. La ora actuală, Rapid este cea mai în vogă echipă din România, fără să fiu arogant sau să jignesc pe cineva.

Dar de când a revenit Rapid în prima ligă s-a schimbat campionatul şi fotbalul din România. Să dea Dumnezeu să se vândă la finalul sezonului şi tricoul de campion al Rapidului. Dar eu am spus că obiectivul nostru este unul din locurile 1-3”.

„O să vedem. Cât de curând îl prelungesc şi eu. Aşa sper, cel puţin. Da, voi juca şi sezonul următor. Dacă nu va fi nevoie de mine la Rapid, voi juca în altă parte. Nu mă las de fotbal. Nu mă retrag nici dacă vom câştiga titlul în acest sezon”, a mai spus Cristi Săpunaru.