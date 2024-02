Cristi Săpunaru își asumă vina după Poli Iași – Rapid 3-1: „Meciul ăsta l-am pierdut eu”

Cristi Săpunaru consideră că e principalul vinovat pentru prima înfrângere a Rapidului din 2024. la capătul unui meci în care

Cristi Săpunaru își asumă eșecul de la Iași, Poli – Rapid 3-1: „La gafa mea s-a făcut diferența”

Poli Iași a stopat seria celor cinci victorii consecutive ale Rapidului. Moldovenii au învins gruparea de sub Podul Grant în ciuda faptului că au fost conduși cu 0-1. Echipa lui Leo Grozavu a reintrat în meci în minutul 55, când Bettaieb a marcat după uriașa gafă a lui Cristi Săpunaru.

ADVERTISEMENT

„Meciul ăsta l-am pierdut eu nu echipa. A venit mingea din nocturnă și de acolo i-am băgat în meci. Până atunci era o singură echipă pe teren. Se întâmplă, mergem mai departe. Vedem ce va fi meciul următor cu UTA și asta e.

La gafa mea s-a făcut diferența. Dacă nu făceam acea gafă nu-i băgam în meci. Nu aveau nicio ocazie, doar șuturi din afara careului. Am pierdut un punct jumătate, atât. O să îl recuperăm.

ADVERTISEMENT

Urmează meciul cu UTA. Trebuie să spălăm rușinea din meciul ăsta și să ne menținem pe locul 2”, a declarat Cristi Săpunaru, după Poli Iași – Rapid 3-1.

„Suntem o familie indiferent cine greșește”

Ca urmare a eșecului din Copou, Rapida coborât pe locul 3 în SuperLiga. Giuleștenii au 48 de puncte, la fel ca CFR Cluj, care a urcat pe locul 2, dar un golaveraj inferior. Pentru Rapid urmează derby-ul cu UTA Arad. Partida din Giulești e programată miercuri, 28 februarie, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

„Nu digerăm bine deloc. Am venit încrezători, am început bine partida, cu câteva ocazii pe contraatac uriașe. Nu am luat deciziile cele mai bune în ultimii 30 de metri și asta ne-a costat. În prima repriză puteam intra lejer cu 1 sau 2-0 la pauză.

Am început bine a doua repriză. Am dat gol, am mai avut ocazii foarte mari, dar n-am luat deciziile corecte. Apoi a venit acel gol și a început revenirea lor și așa au intrat în meci. (n.r. – de gafa lui Săpunaru) Da, dar nu numai el a greșit. Toată lumea. Toți greșim când pierdem.

ADVERTISEMENT

Suntem o familie indiferent de cine greșește. Trebuie să ne încurajăm și să ne ridicăm. Ne așteaptă un meci greu cu UTA. Trebuie să luăm trei puncte ca să rămânem acolo sus. Trebuie să fim mai lucizi în ultimii 30 de metri pentru că avem calitate mare și e păcat să nu luăm cele mai bune soluții”, a declarat Alexandru Albu la flash interviu.