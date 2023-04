Cristi Săpunaru și Meme Stoica, înjurături pe teren înainte de meci. Ce s-a întâmplat pe Giulești. Exclusiv

Cu o zi înaintea marelui derby, managerul general al vicecampioanei României, Mihai Stoica, ă și anunțând că nu sunt așa de mulți pentru a umple un stadion ca Arena Națională.

Cum s-au înjurat Cristi Săpunaru și Meme Stoica pe Giulești

Căpitanul rapidist Cristi Săpunaru a ieșit în același timp pe teren cu jucătorii de la FCSB și a mers direct la galeria giuleșteană, în timp ce managerul general al vicecampioanei, Meme Stoica, s-a îndreptat către ultrașii din Peluza Nord.

FANATIK s-a aflat la stadion în momentul în care cei doi au început să înjure tabăra adversă alături de proprii fani. Niciunul dintre cei doi nu s-a sfiit să scandeze obscenități la adresa rivalilor.

Partida de pe Giulești dintre Rapid și FCSB, din etapa a 5-a a play-off-ului din SuperLiga, este una cu un grad ridicat de risc din cauza rivalității dintre suporterii celor două formații. Tocmai pentru a nu exista probleme, suporterii ”roș-albaștri” au fost izolați într-un colț de la peluză.

Ultrașii din Peluza Nord au primit câteva sectoare dintr-o peluză de pe Giulești, iar între ei și restul fanilor a fost trasă o plasă de protecție. De asemenea, cu două ore înainte de începerea jocului, un cordon de jandarmi era deja amplasat în acea zonă.

O parte dintre suporterii FCSB-ului au intrat deja în stadion, dar grosul ultrașilor este așteptat în curând. De partea cealaltă, fanii Rapidului au început și ei să vină la arenă pentru marele derby din SuperLiga.

La stadion și-a făcut apariția și brigada de arbitri condusă de Horațiu Feșnic. Aceștia au ieșit pe teren, au inspectat gazonul de pe Giulești și s-au întreținut cu oameni din staff-ul celor două echipe.

Ultrașii FCSB, nemulțumiți de numărul mic de bilete primit

Peluza Nord Rapid a arborat un și a transmis un mesaj clar și răspicat jucătorilor lui Adrian Mutu. ”Aveți susținerea noastră necondiționată / Pe sclavii lui Gigi umiliți-i încă o dată!”, a fost bannerul dur afișat de ultrașii ”alb-vișinii”.

Rapidiștii au pus gaz pe foc în conflictul dintre FCSB și Steaua înainte de derby-ul din SuperLiga. Galeria giuleștenilor consideră că vicecampioana României este o echipă fără identitate.

În schimb, ultrașii din Peluza Nord a celor de la FCSB au fost nemulțumiți de faptul că au primit doar 600 de bilete la întâlnirea din Giulești: ”Micuții falși din povestea noastră ne-au oferit doar 600 de bilete! Noi, ca de obicei am cerut toată peluza, am solicitat 2.500 de bilete. Am solicitat să jucăm pe Național Arena sau să găsim soluții.

Credeți că pe stadionul lor se poate da mai mult? Eh, se poate, dar… Aici, personajul nostru animat, cel cu corpul dezordonat, nu a mai fost vehement! Nu a mai luptat cu cei care nu lasă suporterii să fie ultra’, nu a mai țipat în presă sau la tv!”, a fost comunicatul dur lansat de ultrași pe pagina de Facebook.