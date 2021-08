Cristian Bălgrădean, mulțumit după victoria cu CS Mioveni: „Ne-am îndeplinit obiectivul!”

Unicul gol al a fost marcat de Petrila, în minutul 49.

După victoria cu CS Mioveni, CFR Cluj se situează pe primul loc din Liga 1, cu 12 puncte obținute.

Cristian Bălgrădean, mulțumit după victoria cu CS Mioveni

Cristi Bălgrădean recunoaște faptul că CFR Cluj nu a prestat un joc strălucit în fața Mioveniului, însă este fericit că a obținut victoria.

„O victorie grea, muncită, pentru că venim după un meci foarte greu cu Young Boys. Șumi a schimbat mai mulți jucători, până la urmă ne-am îndeplinit obiectivul în această seară, 3 puncte. Ai dreptate, atâta am putut azi, dar ne-am îndeplinit obiectivul, punctele.

Nu știu, nu am apucat să văd golul. Dacă a fost așa, ce pot eu să fac? E greșeală din partea arbitrului dacă a fost offside. Așa, fiecare echipă poate să speculeze arbitrajul, nu vreau să comentez. E cea mai importantă victorie”, a declarat Cristi Bălgrădean, după meciul cu CS Mioveni.

speră ca, marți, echipa sa să se impună în meciul retur cu Young Boys și să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor.

„Nu avem de luat nicio revanșă. Așa a fost atunci, noi ne jucăm șansa la Berna, mai ales ca nu mai contează golul în deplasare, plecăm de la 0-0. Noi sperăm, Șumi va pregati foarte bine meciul și ne jucăm șansa.

Clar că toată suflarea ceferistă dorește să ne calificăm, vom vedea dacă putem. A fost eliminare și din Europa și pentru mine (n.r. în decembrie 2020, la întâlnirea anterioară cu Young Boys), asta e, au trecut atâtea luni de la acel meci, acum ne gândim la meciul de marți.

Secretul nostru e multă muncă, fiecare știe ce are de făcut pe teren și lotul poate e cel mai valoros”, a mai spus Cristi Bălgrădean.

Denis Ciobotariu: „Nu cred că am tras de timp!”

Denis Ciobotariu consideră că tactica CFR-ului de a face pasul înapoi, după marcarea golului, a fost cea corectă. În plus, acesta este de părere că adversarul nu i-a pus mari probleme CFR-ului, în această seară.

„Eu cred că am dominat în mare parte, undeva la 70-80 de minute, dar pe urmă am făcut pasul înapoi pentru că ei nu mai aveau nimic de pierdut. A fost normal ca noi să ne apărăm și să securizăm rezultatul. Niciun șut nu a fost foarte, foarte periculos, întrucât nici nu am primit gol. Nu cred că am tras de timp, facem tot ce este posibil ca să câștigăm.

Noi suntem foarte încrezători, nu este prima dată când jucăm cu ei (n.r. Young Boys). Mergem acolo cu gândul să ne calificăm. Sper să reușim, pentru că muncim cu toții foarte mult și-n sală, și pe teren, e greu. Dar de aia ne-am apucat și sperăm ca munca să ne aducă calificarea”, a spus Denis Ciobotariu, după meci.