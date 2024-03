Cristian Tudor Popescu, iritat de apariția Simonei Halep la tv: „Poate năzuiește să intre în politică”

și l-a atacat dur pe Patrick Mouratoglou. Ziaristul nu a putut trece cu vederea apariția în cadrul unei emisiuni televizate.

Cristian Tudor Popescu, reacție după apariția Simonei Halep în cadrul unei emisiuni televizate

Cristian Tudor Popescu a reacționat pe pagina sa de Facebook înainte de apariția Simonei Halep în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.

Cristian Tudor Popescu a comentat fără menajemente decizia fostului număr unu mondial de a participa la această emisiune: „Simona în politică? Pentru a-și celebra victoria, Simona Halep a ales canalul de sport Antena 3 și pe cunoscutul jurnalist sportiv, specializat în tenis, M. Gâdea.

Nu a băgat în seamă posturile Digi Sport sau Eurosport, și nici pe comentatorii de oină, cu experiență, cum ar fi Cristi Mândru, Dragoș Suciu, Silviu Zancu sau Radu Naum”.

CTP a trimis apoi o nouă „săgeată”: „Sunt sigur că este o decizie îndelung cântărită, ca și aceea prin care i-a selectat pe Mouratoglou și compania”.

Cristian Tudor Popescu consideră total nepotrivită asocierea dintre Simona Halep și televiziunea deținută de Dan Voiculescu

Cristian Tudor Popescu e de părere că Halep ar fi trebuit să aleagă o televiziune specializată pe sport sau tenis: „Dar, cine știe, poate că Simona năzuiește să intre în politică, în partidul lui Dan VoiculescuA3…”.

Ziaristul a fost foarte surprins de : „I s-a făcut dreptate, este o veste foarte bună în ciuda faptului că e surprinzătoare, eu nu am mai auzit de o asemenea reducere de suspendare până acum, de la 4 ani la 9 luni.

Și este o veste foartă bună pentru că Tribunalul de la Lausanne a ținut seama de ce am spus din primul minut și până azi. Am susținut mereu, am și scris, că a greșit, dar nu pot să cred că în mod conștient ar fi introdus în corp acea substanță”.

Atac dur la adresa lui Patrick Mouratoglou: „Acest escroc a fost izgonit recent de echipa lui Holger Rune”

CTP l-a pus la punct și pe fostul antrenor al Simonei Halep: „Faptul că Mouratoglou, chiar atât de târziu a făcut totuși recunoașterea, pentru că din ordinul lui i s-a dat, iar Simona nu a știut ce a luat, asta a contat.

Cele 9 luni sunt corecte, o penalizează pentru că s-a dat pe mâna acestui escroc cu bagaje, să țină minte să nu mai facă așa ceva, și-a abandonat staff-ul și s-a pus în brațele altui staff, străin.

Acest escroc a fost izgonit recent de echipa lui Holger Rune, ar fi trebuit să se informeze mai bine înainte de a se abandona escrocului Mouratoglou”.