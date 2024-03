CTP, surprins de cazul Simonei Halep: „Nu am mai auzit de o asemenea reducere”. Atac la Mouratoglou

Cristian Tudor Popescu a fost luat total prin surprindere de .

CTP aplaudă decizia TAS: „A ținut seama de ce am spus din primul minut și până azi”

Cristian Tudor Popescu a fost pur și simplu bulversat de : „Simonei Halep i s-a făcut dreptate, este o veste foarte bună în ciuda faptului că e surprinzătoare, eu nu am mai auzit de o asemenea reducere de suspendare până acum, de la 4 ani la 9 luni.

ADVERTISEMENT

Și este o veste foartă bună pentru că Tribunalul de la Lausanne a ținut seama de ce am spus din primul minut și până azi. Am susținut mereu, am și scris, că a greșit, dar nu pot să cred că în mod conștient ar fi introdus în corp acea substanță”.

Reputatul ziarist e convins că gestul antrenorului francez a fost punctul de cotitură care a salvată-o inextremis pe Halep: „Faptul că Mouratoglou, chiar atât de târziu a făcut totuși recunoașterea, pentru că din ordinul lui i s-a dat, iar Simona nu a știut ce a luat, asta a contat”.

ADVERTISEMENT

CTP și-a continuat tirul la adresa lui Patrick Mouratoglou: „O penalizează pentru că s-a dat pe mâna acestui escroc cu bagaje”

CTP consideră că Simona Halep merită această suspendare după ce și-a concediat întreg staff-ul pentru a lucra cu echipa lui Patrick Mouratoglou pe care îl desființează: „Cele 9 luni sunt corecte, o penalizează pentru că s-a dat pe mâna acestui escroc cu bagaje, să țină minte să nu mai facă așa ceva, și-a abandonat staff-ul și s-a pus în brațele altui staff, străin.

Acest escroc a fost izgonit recent de echipa lui Holger Rune, ar fi trebuit să se informeze mai bine înainte de a se abandona escrocului Mouratoglou”, a mai comentat gazetarul potrivit .

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Simona Halep decizia TAS: „Am fost întotdeauna o sportivă curată”

: „De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut convingerea că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, deoarece sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată.

Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzațiile scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea. Dar, în cele din urmă, adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mult mai mult decât mi-aș fi dorit.

ADVERTISEMENT

Aș dori să le mulțumesc avocaților mei care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început; și, mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit”.