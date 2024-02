Cristiano Bergodi, duel de la distanță cu Gigi Becali în lupta la titlu: „A adus artificiile? Mă face să râd!”

în etapa 26 a SuperLigii și speră să continuă seria bună din 2024 cu un nou succes. Echipa lui Bergodi are maximum de puncte în primele 4 partide, serie care o face să se gândească în continuare la titlu.

Răspunsul lui Cristiano Bergodi după ce Gigi Becali a anunțat că FCSB e deja campioană: „Mă face să râd!”

și a rămas singură pe locul 2 al clasamentului, dar rivalul Gigi Becali nu o ia în calcul în lupta la titlu. iar declarațiile sale au strânit nemulțumirea antrenorului giuleștean Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

„Rezultatele dau încredere și băieții erau foarte bucuroși, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și sper ca după acest meci băieții să fie concentrați, pentru că te poate aduce într-o stare de euforie un rezultat precum cel cu CFR Cluj. Am vorbit toată săptămâna cu băieții, subconștientul lucrează, trebuie să fim concentrați pentru că este un meci foarte foarte greu, și în tur ne-a pus în dificultate.

Au un antrenor care ne cunoaște bine, sunt jucători buni, tehnici, de viteză, au luat puține goluri, trebuie să avem grijă, să nu ne relaxăm, să jucăm cum ar trebui să jucăm.

ADVERTISEMENT

Eu nu mă gândesc la faptul că FCSB ar putea fi deja campioană, chiar dacă toată lumea spune asta, eu știu că experiența trăită ca jucător și antrenor aici în România îmi spune că se poate întâmpla orice în acest mini-campionat de 10 meciuri. Este intensitate maximă, trebuie să vedem cum ajungem acolo cu pregătirea fizică, mentală, accidentări, suspendări, este un alt campionat.

Nu mă deranjează, pe mine mă face să râd, cu tot respectul, când am auzit că gata, au adus artificiile, sunt campioni, am râs. Vom vedea mai încolo, acum e devreme să vorbim, vedem după aceste cinci meciuri”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare meciului Rapid – Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi: „Onea nu va juca în meciul cu Hermannstadt!”

În continuare, Bergodi a vorbit despre importanța partidei cu sibienii, a analizat transferul lui Rareș Pop și a anunțat care e situația medicală a lui

„Mai sus nu putem urca în acest moment pentru că FCSB este departe. Este un meci care ne-ar da un moral bun dacă vom câștiga. Trebuie să lucrăm la multe aspecte, mai întâi la relațiile de joc, mulți jucători încă nu se cunosc între ei, dar s-a îmbunătățit faza defensivă, care la început de an nu era atât de bună, se pare că în ultimul timp am reușit, mai ales în acest meci, cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

E important să fim echilibrați. Rezultatele au fost pe primul loc, important e faptul că am câștigat patru meciuri la rând. La limită sau nu, e important că am câștigat punctele.

Dacă vom câștiga meciurile, chiar cu un pic de emoții, nu contează, fotbalul e un spectacol pentru noi, pentru suporteri. Nici când au câștigat titlul, mi-au povestit persoane importante din staff-ul meu, erau fluctuații, momente cu emoții.

Onea nu va juca mâine pentru că e accidentat. Săpunaru e ok. Rareș Pop e un jucător de perspectivă și asta e politica clubului, e corectă. Achiziționăm jucători tineri, de perspectivă, vom vedea în aceste 4-5 luni cum se va comporta el. Sunt 3 jucători pe care îi avemla UTA, îi vom urmăr”, a mai declarat italianul.

Conferinta de presa Cristiano Bergodi