Mesajele primite Dani Coman de la fani înainte de Rapid – FC Hermannstadt: ”Suntem în cel mai bun moment”

”Alb-vișiniii”, care au urcat pe locul 2 în clasament după victoria cu CFR Cluj din Gruia, urmează să joace pe teren propriu cu sibienii. Partida este programată vineri, 16 februarie, de la ora 20:00.

Dani Coman a dezvăluit ce mesaje a primit de la fani înainte de Rapid – FC Hermannstadt

Înaintea întâlnirii Rapid – FC Hermannstadt, din etapa a 26-a din SuperLiga, președintele sibienilor, Dani Coman, a primit foarte multe mesaje din partea fanilor giuleșteni în care i-au transmis că va pleca învins din Capitală.

”Este adevărat, jucăm cu Rapidul, echipa care are patru victorii din patru meciuri în acest an. Au o echipă foarte bună, cu mulți jucători noi, dar jucători de valoare. Suntem outsideri, așa cum am fost mereu când am jucat contra Rapidului, dar am încredere în echipa mea, în antrenori și sper într-un rezultat bun.

Am primit peste 30 de mesaje în care toți rapidiștii mi-au spus ‘Dani, suntem în cel mai bun moment’, ‘Dani, vă dăm patru-cinci goluri’. Nu a fost un mesaj în care cineva să spună ‘Va fi un meci greu, dar vă batem’.

Ei mă cunosc, știu că aș face orice să câștig fiecare meci, chiar și cu Rapid. Chiar dacă e echipa la care țin foarte mult, sunt profesionist, sunt la Hermannstadt și îmi doresc să arătăm foarte bine și să câștigăm”, a declarat Coman, la emisiunea Fotbal Club de la .

Săpunaru, apt de joc cu Hermannstadt

De partea cealaltă, președintele Rapidului, Daniel Niculae, a dat vești îmbucurătoare în ceea ce privește , însă a precizat că problemele lui Răzvan Onea sunt mult mai mari.

”Din păcate, Răzvan (n.r. – Onea) a suferit o ruptură fibrilară, nu va putea fi pe teren o perioadă scurtă sperăm noi. Foarte mult ghinion, din păcate. A intrat mereu foarte bine, și-a câștigat postul de titular, a făcut partide bune și s-a accidentat.

Cristi (n.r. – Săpunaru) și-a revenit, se antrenează normal și sperăm să putem conta pe el vineri. Eu nu cred în blesteme, chiar dacă în istoria clubului au fost multe ’accidente’”, a spus Daniel Niculae.

Căpitanul giuleștenilor, Cristi Săpunaru, a resimțit dureri la ceafă în meciul cu CFR Cluj după un duel cu Daniel Bîrligea și a fost schimbat imediat cu Iulian Cristea. Contactat de FANATIK, jucătorul a explicat că și din această cauză nu a mai putut continua jocul.