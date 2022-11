Cristiano Bergodi, explicații pentru golurile încasate în Dinamo – Sepsi 2-3: ”Băieții s-au relaxat”

Covăsnenii partida jucată pe stadionul Arcul de Triumf și sunt liderii Grupei A cu maxim de puncte.

Golurile primite în Dinamo – Sepsi 2-3 l-au deranjat pe Cristiano Bergodi

La finalul întâlnirii Dinamo – Sepsi 2-3, din etapa a 2-a a fazei grupelor din Cupa României Betano, antrenorul Cristiano Bergodi s-a arătat deranjat de golurile primite mult prea ușor de formația sa.

”A fost o luptă încinsă, un meci bun într-o atmosferă frumoasă. Am jucat bine, am ratat câteva ocazii importante. Am meritat victoria, chiar dacă am suferit pe final, pentru că băieții s-au relaxat după ce au marcat golul 3.

Suntem într-o revenire, pentru că victoriile aduc victoriile, dar nu eram deloc îngrijorați nici când nu am câștigat 4 meciuri pentru că băieții jucau bine. Avem 6 puncte și imi doresc să câștigăm această grupă pentru a juca în sferturi acasă.

Sunt bucuros și pentru jucătorii care aveau mai puține minute bune că au răspuns bine”, a declarat tehnicianul italian, după al doilea succes obținut cu Sepsi în Cupa României Betano.

Contre între fanii lui Dinamo și patronul lui Sepsi

Cu victoria obținută în fața lui Dinamo, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a acumulat 6 puncte și . Formația covăsneană este la un pas de calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Finanţatorul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a fost ţinta scandărilor xenofobe, din partea unor fani dinamovişti. Patronul lui Sepsi nu a părut deranjat şi le-a arătat ultrașilor cifra 7.

El a oferit o scurtă declarație în exclusivitate pentru FANATIK în care a explicat : ”Au început să mă înjure, iar la noi cei 7 ani de acasă sunt obligatorii. Le-am spus că le lipsesc cei 7 ani de acasă. M-am dus acolo și le-am arătat cu degetele și le-am zis că o să câștigăm.

Per total a fost un meci frumos. Dinamo, două șuturi, două goluri. Noi am avut șase-șapte ocazii. Au avut suporteri extraordinari și au dovedit că se pot bate la play-off. Ai noștri nu au fost din motive de securitate. E și un drum lung, iar mâine e zi de lucru”.