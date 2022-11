Dinamo – Sepsi, Live stream, ora 21:00, în etapa 2 din grupele Cupei României Betano. Echipele de start pe „Arcul de Triumf”

Meciul Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe are loc marți, 8 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 2-a din grupa A a noului format al Cupei României Betano, în care fiecare echipă din grupele de șase joacă trei partide și primele două din grupă merg în etapa următoare a competiției. În prima etapă Dinamo a remizat fără goluri cu FC U Craiova 1948 iar covăsnenii s-au impus cu 3-1 pe terenul Petrolului.

Unde se joacă meciul Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Întâlnirea Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe se dispută marți, 8 noiembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, în etapa a 2-a din grupa A a Cupei României Betano. Este un moment istoric pentru stadionul construit din banii de la UEFA și pe care Federația de rugby a căutat să îl revendice numai în uzul său, pentru că acesta este primul meci oficial de fotbal care are loc pe noua arenă.

i anunță că vor fi prezenți la meci în număr foarte mare, pentru a crea o atmosferă de zile mari. Suporterii câinilor cer jucătorilor să dea dovadă de multă determinare, de implicare, Sepsi fiind clar echipa favorită, dar în Cupă surprizele nu au lipsit niciodată. Din păcate cele 4000 de bilete achiziționate, abonații nu intră în discuție, adică suma de 18.000 de euro.

Cine transmite la TV partida Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Partida Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă marți, 8 noiembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Arcul de Triumf din București, în etapa 2 din grupa A A Cupei României Betano și este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți vedea și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București marți, 8 noiembrie, zi în care românii sărbătoresc pe ce poartă numele sfinților arhangheli Mihail și Gavril, va fi o vreme schimbătoare, soarele făcându-și loc cu zgârcenie și pentru puțină vreme. Deși cerul va fi mai mult acoperit șansele de ploaie sunt de maxim 5 la sută. Temperatura maximă la ora amiezii va ajunge la 16 grade, urmând a coborî la ora meciului la 9 grade. Meciul va fi arbitrat de ploieșteanul Adrian Moroiță.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Fiind vorba de un meci de Cupă ambii tehnicieni nu vor trimite pe teren garniturile standard. Mai mulți titulari vor fi menajați și de o parte și de alta și jucătorii care au evoluat mai puțin vor intra din primul minut. În general, ideea este ca primul unsprezece să fie alcătuit aproape egal dintre titulari și rezerve.

La Dinamo este sigură absența atacantului Bordușanu, pentru care sezonul 2022 s-a încheiat în urma unei serioase accidentări suferite în derbyul bucureștean din Liga 2 cu Metaloglobus. La Sepsi va lipsi la mijloc Aganovic iar în atac Tudorie ar putea intra de la început în locul lui Rondon. Bergodi tratează Cupa cu seriozitate, fiind calea cea mai scurtă pentru a ajunge în Europa.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Deținătoarea trofeului, Sepsi Sf. Gheorghe, este considerată favorită la victorie în meciul de la București. Cota covăsnenilor este de 1,65, o cotă excelentă. Pauză sau final în favoarea echipei lui Cristiano Bergodi are cotă 1,45. O mare surpriză din partea câinilor are cotă 6,50 iar șansă dublă 2,50. Un gol marcat de Dinamo are cotă 1,85.

Dinamo și Sepsi s-au întâlnit de multe ori la nivelul primei divizii. Câinii au câștigat un singur meci pe teren propriu, în 2017, cu 1-0, în rest au făcut patru egaluri și au fost învinși de trei ori. Paradoxal, în deplasările din Covasna dinamoviștii s-au descurcat mult mai bine, reușind nu mai puțin de trei succese.