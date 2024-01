Cristiano Bergodi jubilează după Rapid – FC U Craiova 4-3: ”E cea mai bună victorie de până acum”

Giuleștenii au făcut 75 de minute de fotbal modest în întâlnirea cu echipa patronată de Adrian Mititelu, dar în .

Cristiano Bergodi, încântat de revenirea fantastică din meciul Rapid – FC U Craiova 4-3

La finalul jocului Rapid – FC U Craiova 4-3, din etapa a 22-a din SuperLiga, antrenorul italian Cristiano Bergodi a vorbit despre momentul în care s-a produs declicul și și-a lăudat jucătorii pentru faptul că nu au renunțat nici la 1-3.

”O nebunie. După am egalat, un șut se ducea afară și a intrat incredibil. Dar faptul că băieții au reacționat. Probabil când am dat al doilea gol am intrat în joc, am crezut că putem egala și că putem câștiga. Lucrul cel mai important e că echipa nu s-a speriat.

Cred eu că golul de 3-1 pentru ei putea omora orice echipă. Noi am rămas în meci, după am reușit să câștigăm meciul. Cred că e cea mai bună victorie de până acum. Krasniqi a avut o problemă la coapsă și din păcate… nu știu dacă e o contractură, dar a simțit ceva.

Hasani bun și el, dar nu și-a găsit poziția. E jucător cu tackling, dar încă nu se cunoaște bine cu ceilalți jucători. Noi am schimbat toți jucătorii în față, e nevoie de 2 luni pentru un antrenor. Ai bancă, ai jucători care intră și se poate schimba”, a declarat Bergodi.

Italianul caută echilibrul în jocul Rapidului

Tehnicianul italian a vorbit despre faptul că echipa sa a luat 3 goluri și trebuie să elimine anumite greșeli și a mărturisit că știa de , pentru că a fost sunat de oficiali de la clubul spaniol.

”Trebuie să fim pregătiți toți, cine vine de pe bancă trebuie să schimbe jocul. Așa s-a întâmplat. Djokovic e un jucător care ne trebuia, un jucător bun. Și el trebuie să cunoască ceilalți jucători. A fost puțin timp. Burmaz a dat ultimul gol, a intrat cu acea răutate în joc incredibilă. Are foame, va ajunge departe. Probabil și poporul lui, are ambiție, dăruință.

Trebuie să lucrăm la tot, faptul că luăm 3 goluri sunt multe. Nu e ușor să găsim un echilibru. Dacă vrei să fii ofensiv mai mult, normal că te descoperi un pic. Trebuie găsit echilibrul. Dacă nu credeam că putem reveni de la 1-3, meciul era deja pierdut.

Horațiu e un portar foarte bun, a luat 3 goluri, dar nu e vina lui. Responsabilitatea e la toată echipa. Am vorbit cu el, era convins că poate juca. A vrut să iasă bine cu suporterii, cu toată lumea, va avea o carieră importantă. Ieri m-au sunat de la Atletico Madrid, eu știam deja… mă întrebaseră de Horațiu, le-a plăcut. Dimineață mi-a spus că îi place ca portar. În față e Oblak, dar vedem. Mă bucur pentru el”, a spus Bergodi.