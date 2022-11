Cristiano Bergodi oferă secretele ieșirii din criză a lui Sepsi. Ce l-a supărat pe Cosmin Matei

Sepsi Sfântu Gheorghe a reconfirmat faptul că a ieșit din pasa negativă. , într-un meci extrem de important pentru accesul în play-off. A bifat astfel al treilea succes la rând în toate competițiile și al doilea consecutiv în SuperLiga. Lucru care nu-l miră pe tehnicianul echipei din Covasna, Cristiano Bergodi.

”Nu aveam dubii”, spune Bergodi legat de revirimentul lui Sepsi

Înaintea partidei cu Universitatea Craiova, din runda precedentă, când Sepsi contabilizase deja trei eșecuri la rând în SuperLiga, erau voci care vorbeau despre o posibilă plecare a lui Bergodi de la conducerea echipei covăsnene. Și că jocul cu Universitatea Craiova este decisiv.

ADVERTISEMENT

Însă Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, .

”Bergodi este un antrenor bun. Chiar dacă, într-adevăr, din ultimele 9 meciuri, am pierdut 6 și am câștigat doar 3. Noi îi dăm credit antrenorului și mergem mai departe.

ADVERTISEMENT

Nu am pus o condiție să câștige meciul. Categoric, nu o să ne pice bine dacă pierdem play-off-ul. Dar acest lucru nu înseamnă că a doua zi mergem și ne despărțim de antrenor”, spunea acesta.

Și, într-adevăr, deși Sepsi ceda cu 0-1 în fața trupei lui Rădoi, Bergodi a rămas. Iar echipa și-a revenit. Succes la scor pe terenul lui FC Argeș, 5-0, victorie în Cupă, cu Dinamo, 3-2.

ADVERTISEMENT

Iar acum, cu Petrolul, Sepsi s-a impus cu 2-0, grație unei duble reușite de Rondon. A fost un meci pe care echipa lui Cristiano Bergodi l-a controlat cu autoritate, chiar dacă posesia a fost relativ egală (54% – 46%).

O dovadă o reprezintă faptul că raportul ocaziilor de poartă a fost 13-3, în timp ce la cel al șuturilor cadrate gazdele au avut opt, iar oaspeții nu au contabilizat vreuna.

ADVERTISEMENT

”Important este că am revenit. Eu nu aveam dubii. Echipa a jucat întotdeauna. Toată lumea a văzut acest lucru că echipa a jucat foarte bine.

ADVERTISEMENT

Chiar și atunci când am avut acele înfrângeri ne-am creat ocazii. Acum am dat și gol, și au venit rezultatele”,

”Istoria este scrisă”

Cosmin Matei a avut un gol anulat pe motiv de ofsaid, în minutul 66. Însă a mai avut și-n prima parte a jocului alte două șanse bune de a marca. La prima dintre acestea, a încercat o pasă, deși putea șuta la poartă.

Apoi, în finalul primei reprize, a crezut că l-a faultat pe portarul Petrolului și a dat mingea în afara terenului, deși ar fi putut marca. Arbitrul nu a fluierat nimic, iar jucătorul lui Sepsi a fost certat de Ninaj și Bergodi.

După meci, tehnicianul nu mai era atât de vehement. ”Nu l-am certat. A făcut un meci bun. Pase filtrante”, a spus Bergodi. În timp ce jucătorul a precizat: ”Era probabil adrenalină, dar la final toată lumea era bucuroasă și fericită. Pentru că lucrurile au ieșit exact cum ne-am propus”.

A fost abordat apoi și un subiect sensibil pentru Matei. Cel legat de Dinamo, în contextul în care jucătorul nu a fost primit deloc bine de către fanii fostei sale echipe la meciul din Cupa României Betano.

”Este dificil pentru că știu cât de mult am tras, cât de mult am muncit, cât de multe am sacrificat în acea perioadă. Ce pot să fac?

Istoria este scrisă. Fac parte din istoria neagră a clubului, cu singura retrogradare. Și trebuie să accept și să merg mai departe.

Am mai fost înjurat și când eram la Dinamo pentru evoluții mai puțin bune. Dar faptul că toată galeria, PCH-ul, a scandat împotriva mea, a fost singura chestie care m-a durut”, a conchis Matei.