Cristiano Bergodi s-ar putea baza pe un nou atacant! Cine s-a întors la Universitatea Craiova

Reluarea unui sezon competițional este marcată de transferuri la echipe și de întărirea lotului cu diverși fotbaliști. În acest an, perioada de transferuri a fost prelungită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut deja câteva mutări. Screciu, Tudorie, Constantin și Papp sunt noile soluții pentru staff-ul Științei.

Din această săptămână, Cristiano Bergodi s-ar putea baza pe un nou jucător, un atacant care s-a întors la echipa din Bănie după ce a fost împrumutat la mai multe echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi s-ar putea baza pe Andrei Burlacu! Atacantul s-a întors în Bănie

„Dragonul” Elvir Koljic este stăpânul ofensivei Craiovei. Atacantul bosniac a înscris și în prima etapă cu Sepsi Sf. Gheorghe și pare să fie într-o formă foarte bună, iar toată suflarea „alb-albastră” speră ca jucătorul să nu mai aibă problemele medicale din trecut.

Staff-ul tehnic al Universității se poate baza și pe Alexandru Tudorie, fotbalist împrumutat pentru acest sezon. Totuși, Tudorie are ceva probleme medicale, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

În această săptămână, Andrei Burlacu, câștigător al Cupei României cu Știința și jucător în care oficialii oltenilor își puneau mari speranțe, a revenit la echipa din Bănie. În ultimii doi ani, acesta fusese împrumutat la mai multe echipe: Politehnica Iași, Chindia Târgoviște și Concordia Chiajna. Acum, se pare că Burlacu se va antrena cu echipa a doua a Craiovei și rămâne de văzut ce decizie se va lua în privința sa.

„Andrei Burlacu a revenit, a efectuat testul COVID și dacă va fi negativ, el se va alătura lotului echipei a doua. Vom vedea dacă va rămâne. Poate dacă se pregătește o lună sau două pe la echipa a doua și are o șansă poate va profita. Eu am încredere în el, l-am mai antrenat la echipa a doua și știu că în perioada Mangia a fost surpriza plăcută a primei echipe”, a spus Mugur Gușatu, directorul tehnic al Universității II Craiova, la Oltenia TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Burlacu a avut probleme mari de familie! Cariera sa a luat-o în jos

Cotat la 200.000 de euro, atacantul Andrei Burlacu a avut parte de evoluții bune în tricoul Universității Craiova. Ne amintim de evoluția sa într-un meci cu Dinamo, în 2017, când tânărul a marcat un gol și a avut multe alte momente bune în timpul jocului.

Totuși, evoluțiile sale au început să scadă, iar Burlacu a ajuns să fie împrumutat pe la mai multe echipe. Jucătorul dezvăluia că s-a confruntat cu mari probleme de familie: „Tatăl meu n-a contribuit cu nimic la educația mea, n-a fost nici la botezul meu, el, practic, nu a existat. El a adus doar necazuri și amintiri neplăcute față de mama mea și de familia mea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Faptul că am ajuns la un club ca Universitatea Craiova și am început să fiu un jucător pe val i-a captat atenția lui tata și a văzut în mine niște bani pe care poate să-i ia ușor.

Când a văzut că sunt pe val, tata a deschis un proces legat de apartamentul în care am copilărit în Botoșani. Acolo locuiește acum mama singură. A cerut despăgubiri de 26.000 de euro. E un apartament la care eu țin foarte mult, că acolo am copilărit. Am încercat să mă închid, să nu discut problema cu foarte multă lume.

ADVERTISEMENT

6 goluri și 8 pase decisive a strâns Burlacu în 54 de partide pentru „U” Craiova

23 de ani are atacantul originar din Botoșani

Probabil de aceea am și fost judecat într-un mod greșit. Am strâns în mine și s-a reflectat pe teren. Faptul că am văzut-o pe mama mea la bătrânețe într-un tribunal, cu avocați, neavând pe nimeni să ne susțină, nu a fost ok.”, a declarat Andrei Burlacu pentru Prosport.