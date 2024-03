Cristiano Bergodi, strigăt disperat către fanii Rapidului: „Nu e niciodată linişte“!

Rapid se află într-o perioada dificilă pentru club, atât sportiv, cât și la nivel de conducere sau fani. Clubul din Giulești se află la 7 puncte de liderul FCSB, conducerea este anchetată, iar liderul galeriei este arestat preventiv.

Bergodi cere ajutorul fanilor Rapidului

Cristiano Bergodi, antrenorul rapidiștilor, cere ajutorul fanilor pentru partida viitoare, contra Universității Craiova, ce va avea loc chiar în “Bănie”. Duelul este capital, întrucât victoria i-ar menține aproape de lider, după ce-au pierdut și locul secund, chiar în fața adversarilor.

Bergodi a spus că intervenția fanilor este complet necesară, mai ales . Antrenorul este conștient de presiunea publică asupra clubului, care se resimte, cel mai probabil, și în vestiarul „vișiniilor“.

„Eu cred că vor veni mulţi fani la Craiova, şi sper că ne vor încuraja. La Rapid nu e niciodată linişte. Sprijinul suporterilor e foarte important, mai ales că stadionul la Craiova a fi plin. E importantă pentru noi încurajarea venită de la suporteri. Această familie a fost puţin destabilizată.“, a spus Bergodi la conferința de presă.

Sprijinul suporterilor olteni poate fi presant pentru clubul giuleștean, mai ales după stenogramele apărute în presă cu „Bocciu“, liderul galeriei. Peluza rapidistă este susținută pentru moment de lideri ai grupărilor ultra giuleșteni, în lipsa liderului deja consacrat.

Eșecul cu Farul Constanța, punct de cotitură pentru Rapid

Cristiano Bergodi a comentat și pentru a trece peste momente. Patronul giuleștenilor a fost extrem de vocal în ultima perioadă, fiind scut pentru Daniel Niculae în dosarul „Pyro“.

„Noi ne gândim doar la aspectul sportiv, apoi vom vedea ce se întâmplă cu celelalte aspecte. E un lucru bun că domnul Şucu a acceptat să facă deplasarea cu galeria.“, a mai adăugat Bergodi.

De asemenea, antrenorul a spus că partida pierdută cu Farul Constanța i-a decimat, astfel că o redresare este complet necesară. Jocul rapidistilor îi oferă speranțe italianului, însă pare îngrijorat în fața duelului cu „leii din Bănie“.

„Ce s-a întâmplat cu Farul ne-a prăbuşit. Cu Farul nu am jucat chiar atât de slab, am avut ocazii. Dacă eram în avantaj, poate se schimbă atmosfera. Eu nu am dubii că fanii vor fi alături de noi la Craiova”, a mai adăugat Cristiano Bergodi.