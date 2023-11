Cristiano Bergodi, temător înainte de Rapid – U Cluj: ”Putem avea surprize neplăcute”

Giuleștenii au o serie foarte bună și nu au mai cunoscut înfrângerea în campionat de la mijlocul lunii august. O victorie în partida de luni seară în clasament.

Ce îl îngrijorează pe Cristiano Bergodi înainte de Rapid – U Cluj

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Rapid – U Cluj, care va închide etapa a 17-a din SuperLiga, antrenorul Cristiano Bergodi a ținut să-și avertizeze jucătorii că dacă nu vor fi concentrați vor avea parte de surprize.

”U Cluj este o echipă foarte bună, o echipă cu jucători cu experiență, cu un antrenor foarte bun pe care îl cunosc. Anul trecut când eram la Sepsi a fost foarte aproape de a ne împiedica în finala de Cupă și de asta sunt convins că va fi un meci dificil.

Înainte de înfrângerea cu Voluntari nu mai pierduseră din 4 septembrie, au avut 9 meciuri fără înfrângere. Dacă noi nu vom fi atenți și concentrați putem avea surprize neplăcute. U Cluj este o echipă extrem de periculoasă, cu un antrenor care știe să-și așeze echipa și cum să împiedice adversarul. U Cluj s-a schimbat mult cu Sabău, joacă în pase multe, are răbdare, nu se sperie când are mingea.

Echipa mea s-a antrenat foarte bine în această pauză competițională. Cine știe cât va mai dura această serie a noastră fără înfrângere. E un vis să ajungem cât mai departe cu această serie, însă pentru a fi acolo sus în clasament ai nevoie de victorii mai multe.

Cu remize nu mergem departe. Să nu pierdem de 3 luni nu înseamnă nimic, e doar statistică. Sigur, echipa a căpătat încredere și și-a îmbunătățit jocul, dar vedem mâine ce va fi”, a declarat Bergodi.

Italianul speră ca Horațiu Moldovan să rămână în Giulești

Tehnicianul italian speră ca de la Rapid și a vorbit despre ce jucători nu vor putea evolua în meciul cu U Cluj, programat luni, 27 septembrie, de la ora 20:30.

”Pentru moment nu s-a întâmplat nimic cu Horațiu Moldovan, este portarul nostru și a făcut două meciuri foarte bune în preliminariile Campionatului European. Am vorbit cu el pentru că trebuie să-l scot din starea aceea de mare euforie. Nu cred că poate fi vorba de relaxare, dar se poate întâmpla să fie această euforie.

Sper că el rămâne și din iarnă, pentru că am încredere mare în el și vreau să ne ajute până la finalul campionatului. Acum nu mă gândesc la o variantă pentru înlocuirea sa, mă gândesc la prezent.

Nu știu dacă Săpunaru își va prelungi contractul Am o relație foarte bună cu el, sper să ne ajute până la sfârșitul campionatului și după vom vedea. E un jucător care la vârsta lui joacă 90 de minute în fiecare meci și care nu a lipsit de la niciun antrenament.

Eu sper că nu se lasă, e un jucător extraordinar, e jucătorul care ține grupul unit, e atașat culorilor. El va decide când se lasă, pentru că este un jucător în vână și încă are putere de a juca.

În afara accidentaților Emmers, Rrahmani și Petrila nu-l vom avea nici pe Răzvan Oaidă. În rest, toată lumea e în lot, cine a mai avut probleme a fost recuperat”, a spus Cristiano Bergodi.

Bergodi s-a temut din cauza gazonului

”Normal că ne-am bucura să urcăm pe locul 2 în clasament după această etapă, dar mai e mult până acolo, va fi complicat să învingem U Cluj. Îi cunosc pe Mitrea, Vătăjelu, Nistor, Cîmpanu și Bic, am lucrat cu ei, dar unii sunt suspendați sau accidentați și nu pot juca mâine. Am trăit cu ei emoții mari, îi consider jucători foarte buni. Oricum, U Cluj are un lot foarte bun și e greu de bătut.

Ne-am temut când am văzut că a început să ningă, dar terenul e bun. Cu zăpadă e altceva, gazonul ar fi mai moale și meciul ar deveni unul de luptă. Dar terenul arată bine și sperăm că nu vor apărea surprize.

Aș fi ipocrit să spun că țin cu FCSB. Este o diferență între cele două echipe, dar e un derby și Dinamo se va mobiliza. Nu putem ști care va fi rezultatul. La Juventus – Inter voi ține cu Inter pentru că îl cunosc pe Simone Inzaghi, l-am antrenat în 2004 la Lazio, eram secund acolo. Cred că Inter va câștiga titlul în acest sezon, e cea mai bună echipă în Serie A”, a încheiat Bergodi.

