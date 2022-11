Cristiano Ronaldo, prima reacție după ce a stabilit un record la Campionatul Mondial: „Am ajutat echipa!”

Starul portughez a marcat din penalty primul gol al Portugaliei la Cupa Mondială din Qatar, în victoria cu Ghana, scor 3-2.

Cristiano Ronaldo, prima reacție după ce a stabilit un record la Campionatul Mondial

după ce a devenit singurul fotbalist din istorie care marchează la cinci Campionate Mondiale consecutive:

„Este un moment frumos, la a cincea mea Cupă Mondială. Am câștigat, am pornit cu dreptul, a fost o victorie foarte importantă.

Știm că în aceste competiții câștigarea primului meci era crucial. Un alt record, sunt singurul jucător care a marcat în cinci Cupe Mondiale consecutive, asta pentru mine este o mare mândrie”.

„Sunt foarte fericit că echipa a avut o evoluție excelentă. A fost greu, dar am fost câștigat pe merit!”, a mai spus Cristiano Ronaldo pentru jurnaliștii portughez la finalul meciului cu Ghana.

Cristiano Ronaldo a fost schimbat în minutul 88 al confruntării cu Goncalo Ramos, fotbalistul de la Benfica Lisabona.

38 de ani va împlini Cristiano Ronaldo pe 5 februarie

„Am ajutat echipa, nimic altceva nu mai contează!”

și a explicat faptul că nu contează recordurile sale personale, ci doar victoriile pe care Portugalia le obține la turneul final.

„Important este că echipa a câștigat! După cum am spus, am vrut să începem cu dreptul. Am câștigat, am jucat bine, am ajutat echipa.

Orice altceva nu contează. Importantă este echipa națională!”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Înaintea debutului la Cupa Mondială din Qatar, Cristiano Ronaldo a rămas fără echipă după ce Manchester United a decis să-i rezilieze contractul.

În actualul sezon, Cristiano Ronaldo a jucat în 21 de meciuri pentru Manchester United, în toate competițiile, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere patru pase decisive.