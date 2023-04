Cristiano Ronaldo taie și spânzură la Al-Nassr. Se implică personal în numirea lui Zinedine Zidane ca antrenor

Al-Nassr l-a demis pe Rudi Garcia și l-a numit ca antrenor interimar pe Dinko Jelicic, cel care se ocupa de juniorii echipei la care evoluează Ronaldo. Însă doar până ce va găsi un tehnician cu nume. Iar Cristiano Ronaldo nu stă cu mâinile-n sân și se implică în procesul de recrutare.

Cristiano Ronaldo, implicare directă în aducerea lui Zinedine Zidane la Al-Nassr

Saudiții au făcut orice pentru a-l avea alături pe Cristiano Ronaldo. Salariu la cote nemaivăzute, , plus un statut privilegiat în cadrul echipei.

Astfel că, atunci cînd portughezul a cerut ca antrenorul Rudi Garcia să fie îndepărtat, cei de la Al-Nassr nu au stat o clipă pe gânduri. După cum, pentru a obține semnătura unui nume cu anvergură, preferat de Cristiano, sunt dispuși să stabilească un nou record mondial.

Iar în ceea ce privește numele, Ronaldo are două opțiuni. Ambele legate de trecutul său la Real Madrid. Mai exact , respectiv Zinedine Zidane.

Primul este însă sub contract cu AS Roma. Și, chiar dacă, financiar, dădea o lovitură, se pare că preferă să rămână-n Europa. Iar acum are și o poziție privilegiată la negocierile cu patronul Dan Friedkin legate de bugetul pentru sezonul viitor.

Cristiano n-a stat însă mult pe gânduri. Și a rostit o a doua variantă, Zinedine Zidane. Una cu șanse mai bune să devină realitate, în contextul în care Zizou este liber de contract.

Potrivit presei franceze, jucătorul portughez s-a implicat personal în această chestiune. A pus mâna pe telefon și .

Și, sunt semne că, măcar parțial, și-a atins scopul. Căci dacă în cazul lui Mourinho se vorbea despre un contract pe doi ani pentru 100-120 de milioane de euro, la Zidane se vorbește despre minimum 150 de milioane.

Un plus justificat de faptul că acesta este curtat și Nasser Al-Khelaifi, pentru a o prelua pe PSG. Rămâne de văzut acum dacă va alege oferta tentantă a saudiților sau, ca și Mourinho, va prefera să rămână-n Europa.