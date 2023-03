Cristina Bălan, ajutor nesperat din partea soțului. Cum se descurcă fosta câștigătoare de la Vocea României

Cristina Bălan beneficiază de ajutor nesperat din partea soțului. Cum se descurcă . Decizia luată de soțul artistei, Gabriel, care o susține necondiționat pe solista care are doi băieți gemeni cu sindrom Down.

Cristina Bălan, sprijin major din partea familiei. Soțul câștigătoarei de la Vocea României a luat o hotărâre după nașterea fetiței

Cristina Bălan a devenit mamă pentru a treia oară în urmă cu puțin timp, însă acum a spus ce se petrece în familia sa. Partenerul de viață al cântăreței a luat o hotărâre majoră, mai ales că se descurcă greu din punct de vedere financiar.

Soțul câștigătoarei de la Vocea României 2015 a mărturisit că cei doi băieți cu sindrom Down au nevoie de terapii costisitoare. Acesta este unul dintre motivele pentru care Gabriel și-a îndreptat privirea către credință.

Bărbatul este convins că Dumnezeu îi protejează familia greu încercată de la venirea pe lume a gemenilor. Cu toate acestea este încrezător că lucrurile se vor schimba în viitorul apropiat, mai ales după nașterea fetiței.

„Trebuie să fac o confesiune. Câțiva ani pot spune că am fost certat cu Dumnezeu, dar în cele din urmă am reușit să-mi regăsesc drumul către El. Am convingerea că El ne este mereu aproape, ne veghează și ne protejează.

Am trăim multe momente dificile, poate chiar fără ieșire, unele dintre ele, dar cumva de fiecare dată lucrurile s-au așezat și am ieșit la lumină. Sunt convins că întotdeauna vom găsi calea către Bine.

Timpul nostru liber, mai ales în contextul actual, este aproape inexistent. Suntem foarte încrezători că viitorul familiei noastre este unul plin de împliniri, din toate punctele de vedere”, a declarat soțul Cristinei Bălan pentru .

Cristina Bălan, ajutor important din partea soțului

Cristina Bălan primește un ajutor important din partea soțului care a preluat o parte din atribuțiile sale. De mai bine de doi ani Gabriel merge cu băieții singur la terapii, tocmai ca să aibă puțină libertate și respiro.

Mai mult decât atât, soțul artistei este cel care se joacă cu gemenii și îi culcă de fiecare dată, cântăreața având grijă de fetiță. Cei doi parteneri de viață sunt extrem de implicați în viața celor mici pe care îi iubesc necondiționat.