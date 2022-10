Cristina Belciu, despre relația cu milionarul italian și întâlnirea cu Cristian Boureanu: „Viața este frumoasă când găsești pe cineva care să te facă fericit”

Cristina Belciu a spus adevărul despre relația cu milionarul italian Alessandro Maro. De altfel, frumoasa brunetă a lămurit și zvonul conform căruia Cristian Boureanu, fostul său iubit, a urmat-o în Milano.

Cristina Belciu, adevărul despre relația cu milionarul italian. Ce s-a întâmplat cu Cristian Boureanu

însă aceasta nu a funcționat. Chiar dacă susțineau că au sentimente unul pentru celălalt,

, un milionar Italian despre care s-a zvonit că ar fi noul său iubit.

Celebra influenceriță a spus că deși și-ar dori să găsească persoana potrivită pentru ea, deocamdată este singură, iar afaceristul îi este doar prieten.

„Alessandro este un prieten de-al meu foarte bun. Noi am ieșit la masă într-o seară. Știu că era o masă de români în spate și chiar râdeam.

Am zis: cu siguranță o să apară ceva la noi, e ok. Avem o relație de prietenie și atât. Am fost la restaurantele lui în vizită.

El are două restaurante în Milano. Suntem prieteni foarte buni, momentan. Viața este așa de frumoasă când găsești pe cineva care să te facă fericit, dar, momentan, nu sunt cu nimeni.

M-aș bucura să găsesc persoana care mi se potrivește și o aștept cu sufletul la gură. Acum mă concentrez pe plan profesional”, a declarat Cristina Belciu pentru Antena Stars.

A urmat-o Cristian Boureanu pe Cristina Belciu în Italia?

Totodată, conform unei informații Antena Stars, Cristian Boureanu și-ar fi urmat fosta iubită în Italia. Cristina Belciu a negat aceste informații și a explicat că ei s-au întâlnit, într-adevăr, în aeroport.

Totuși, nu au călătorit împreună, fostul parlamentar mergând în vizită la Ioana, fiica sa, care studiază în Milano. Pe de altă parte, frumoasa șatenă a afirmat că între ea și Cristian Boureanu a rămas o strânsă relație de prietenie.

„Ne-am întâlnit întâmplător în aeroport, atât, fiecare pe drumul lui. Între noi a rămas o frumoasă relație de prietenie și sunt foarte fericită, pentru că pot să mă bazez pe el orice ar fi.

Tocmai că nu ne potrivim, dar am avut niște sentimente unul pentru celălalt, e imposibil să nu păstrezi relația de prietenie”, a adăugat Cristina Belciu.