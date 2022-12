Cristina Cioran, detalii despre despărțirea de Alex Dobrescu. Ce spune despre o eventuală împăcare

Blondina a oferit detalii despre de bărbatul cu care a devenit mamă pentru prima oară. Ce spune despre o eventuală împăcare și când au început să ”scârțâie” lucrurile în relația amoroasă dintre cei doi.

Cristina Cioran nu mai vede nicio șansă de împăcare cu Alex Dobrescu, vedeta precizând că a rămas șocată când a observat că legătura amoroasă se îndreaptă în direcția greșită. Lucrurile au început să se schimbe undeva la începutul toamnei.

Renumita actriță susține că a început să fie de nerecunoscut. A încercat să salveze relația de dragoste cu tatăl fetiței sale, Ema, și spune că nu are să-și reproșeze absolut nimic.

„Am încercat tot ce era de încercat, până când mi-am făcut băgăjelul și am plecat. La mine a fost un șoc, pentru că nu îmi venea să cred. Noi ne cunoșteam într-un fel, eram într-un fel și dintr-odată nu am mai fost.

Cred că de la un moment dat încolo ne-am dorit lucruri diferite, asta cred cu adevărat. Nu cred… Ce drum înapoi? Noi nu suntem în filme.

Eu cred în viața asta în iertări, împăcări, în reveniri, în regăsiri, doar că în situația asta s-a produs foarte mult rău, s-a stricat și deteriorat foarte mult.

S-a pierdut foarte mult respect, deci chiar dacă el își dorește… nu”, a explicat Cristina Cioran în emisiunea moderată de Cristi Brancu, la .

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, separare după 2 ani de relație

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au separat după 2 ani de relație, fostul iubit al actriței declarând că se va ocupa de fiica sa, Ema. Bărbatul consideră că vedeta a rezistat cu greu în relația de dragoste care a durat 2 ani.

Pe de altă parte, vedeta vrea ca fetița sa să aibă o legătură foarte bună cu figura paternă și să nu-i simtă lipsa. Se pare că despărțirea a fost de comun acord, nicidecum nu a fost vorba de plecarea blondinei de acasă.