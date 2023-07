Cristina Ich, ipostaze indecente. Cum a fost fotografiată vedeta, în jacuzzi

a stârnit revoltă în online după ce s-a fotografiat în ipostaze indecente alături de fiul ei și al lui Alexandru Pițurcă. Se cunoaște faptul că influencerița este foarte asumată și sinceră și împărtășește cu urmăritorii ei totul: de la cum decurge o zi din viața ei, părerile legate de orice până la fotografii cu familia sa. La acestea din urmă Cristina strânge sute de mii de aprecieri. De data aceasta însă, influencerița a publicat o filmare cu fiul ei care a stârnit revoltă printre urmăritorii ei.

Cristina Ich s-a filmat în ipostaze indecente alături de fiul ei și al lui Alex Pițurcă

Infuencerița se află, în aceste zile, în vacanță, , într-un loc de vis din România. Cristina le-a arătat urmăritorilor săi totul din vacanța cu pricina, inclusiv cum se bălăcește cu fiul ei în vârstă de trei ani jumătate în jacuzzi. Până aici nimic neobișnuit. Doar că influencerița a ales să stea fără sutien de față cu micuțul Noah. Și, ca să fie treaba, treabă, Cristina îl și sărută pe gură pe băiețelul ei. Bineînțeles că filmarea a stârnit multe reacții în mediul online.

Cristina Ich, taxată de urmăritorii ei după scenele din jacuzzi cu fiul ei

Frumoasa vedetă a scris și un mesaj în dreptul imaginilor în care se bălăcește cu băiatul ei. “A mother is a son’s first true love, a son is a mother’s last true love”. În traducere asta înseamnă: “O mamă este prima dragoste a fiului ei, un fiu este ultima dragoste a mamei lui”.

Comportamentul influencerei în prezența fiului său a fost considerat deviant de urmăritorii ei. Aceștia au taxat-o imediat pe vedetă. „De ce ai fi topless în fața băiețelului tău?”, „Fără costum??” sau „Vă rog să nu vă mai pupați copiii pe buze. Implică și asta multe riscuri, care nu sunt necesare de la cauze de sănătate, bacterii, pâna la cauze emoționale. Astfel se creează confuzie pentru copil în dezvoltarea relațională. Se suprapun roluri romantice cu cele mamă-copil” au fost câteva dintre comentariile de revoltă postate de urmăritorii vedetei. Cristina Ich nu a răspuns, pentru moment, comentariilor.

Alina Ceușan o susține pe colega de breaslă: “Învață-l anatomia, Cristina!”

O altă influenceriță de super succes, în urmă cu trei ani i-a luat apărarea Cristinei Ich. Alina i-a comentat: “De ce nu (n.r. ar sta topless)? Ca să știe ce este un sân, un sfârc. Stai, Cristina liniștită topless și explică-i anatomia!”, a scris ea.

Răspunsul mamei copilului lui Alex Pițurcă a venit imediat: “L-am învățat deja”. Ce părere aveți? Este sau nu corect modul în care a procedat frumoasa Cristina Ich?