Cristina Laslo, mesaj războinic înainte de meciul cu Polonia: „Mergem peste ele, e care pe care!”

România a pierdut meciul din etapa de deschidere a Campionatului European, scor 19-22. În centrul apărării a evoluat Cristina Laslo, cea care promite revanșa în meciul de sâmbătă, cu Polonia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România trebuie să le învingă neapărat pe poloneze pentru a se califica în faza următoare a competiției. Cu o victorie împotriva Poloniei, „tricolorele” vor fi aproape sigure de calificare.

Cristina Laslo anunță că știe ce au greșit ea și colegele sale în meciul cu Germania și anunță că sunt pregătite pentru un duel extrem de încins cu formația poloneză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Laslo despre înfrângerea cu Germania: „N-am fost eficiente în atac”

Handbalista de la Minaur Baia Mare a vorbit despre meciul cu Germania și despre utilizarea ei în centrul apărării echipei României. Laslo susține că faulturile repetate au fost singurul mod prin care a putut să le facă față puternicelor nemțoaice. Ea crede că apărarea a funcționat bine grație goalkeeper-ului Yuliya Dumanska, însă atacul a trădat echipa.

„A fost multă responsabilitate să joc în centrul apărării. Dar nu am avut prea mult timp să mă gândesc la faptul că joc acolo și că nu am mai avut antrenamente și meciuri oficiale. Germania a avut jucătoare înalte, masive, pivoți, interi de 1,80. Dar atuul meu a fost că i-am întâmpinat și i-am oprit din drumul spre poartă. Singura soluție a fost să fac cât mai multe faulturi.

ADVERTISEMENT

Nu aș vrea să mai amintim despre ce s-a întâmplat anul trecut și de ce nu am fost convocate. Suntem aici, am pierdut primul meci, știm unde am greșit și ce avem de făcut pentru a îndrepta lucrurile. Faptul că mulți români își pun speranța în noi și că multe fete titulare nu pot fi aici ar trebui să ne responsabilizeze. Trebuie să reprezentăm România la cel mai înalt nivel.

Nu poți câștiga un meci marcând 19 goluri. Am avut un singur contraatac. Trebuie să mergem în atac peste ele, să le dominăm. Am simțit tot meciul cu Germania că putem să mergem peste ele, dar simțeam că ne lipsește puterea de a trece peste ele cu un gol, cu o fază. Yuliya ne-a dat câteva semnale că mai salvează un 7 metri, un contraatac, dar nu am reușit noi să băgăm mingea în poartă. E un meci care ne poate mobiliza, poate avea un impact asupra noastră. Ne doream mult victoria și s-a văzut”, a spus Laslo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunță răzbunarea cu Polonia și le mulțumește suporterilor: „Va fi care pe care”

Cristina Laslo a vorbit și despre meciul următor al naționalei României. Fetele antrenate de Bogdan Burcea vor juca sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 17:00. Partida se poate dovedi a fi decisivă pentru calificarea în faza următoare. România are nevoie neapărată de victorie.

Handbalista de la Minaur Baia Mare știe de ce au nevoie ea și colegele sale pentru a se impune contra polonezelor. În același timp, cea care a evoluat în centrul apărării contra Germaniei nu crede că meciul va fi simplu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim mai atente la finalizare. Am avut multe aruncări de pe semicerc, dar am suferit la finalizare. Sper să fim mult mai unite și decisive în următorul meci, să simțim că dominăm cap-coadă. După meci, nu prea am discutat. A fost o atmosferă destul de ciudată. Ne doream victoria, am simțit că se poate… Am venit direct la masă și apoi la somn. Vom avea astăzi câteva întâlniri în care putem să discutăm mai mult.

Cred că va fi bine contra Poloniei. Altă zi, alt obiectiv, avem ambele echipe câte zero puncte. Va fi care pe care. Sper să fie mai bine și să lucrăm pe lucrurile bune, să nu coborâm mai mult decât în meciul cu Germania. Abia aștept următorul meci. O să fie care pe care, Polonia sigur se va mobiliza”, a mai spus Laslo.

ADVERTISEMENT

De asemenea, handbalista naționalei a vorbit și despre mesajele pe care le primesc ea și colegele sale din partea suporterilor echipei naționale a României. Laslo a recunoscut că nu are timp să le citească pe toate, dar spune că încurajările fanilor o fac să aștepte cu nerăbdare următoarea partidă.

„Am primit un filmuleț cu suporterii care mai veneau la turnee. Primi mesaje, dar e imposibil să le urmărim pe toate. Nu sunt genul care să stea mult pe internet. Dar mesajele sunt pozitive. Avem foarte mulți susținători înfocați. Aștept să fiu din nou în teren și să joc pentru România, indiferent de circumstanțe. Asta e tot ce ar trebui să avem fiecare în suflet și în minte, indiferent de circumstanțe”, a mai spus Laslo.