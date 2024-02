Cristina Șișcanu, cadou de 90 de mii de euro din partea lui Mădălin Ionescu: „Am crezut că mi se oprește inima”

În luna iubirii, Mădălin Ionescu și-a arătat dragostea și recunoștința pentru Cristina Șișcanu cu un cadou pe care multe femei și l-ar dori. Este vorba despre un bolid de lux, în valoare de 90 de mii de euro.

Mădălin Ionescu, cadou de 90 de mii de euro pentru Cristina Șișcanu

, deși suntem în februarie, Mădălin Ionescu a știut cum să-și împace soția. Chiar în luna iubirii i-a făcut acesteia un cadou inedit.

I-a oferit o bijuterie, dar nu inel, o brățară sau un colier, ci una pe patru roți. , astfel că soțul său i-a îndeplinit dorința mai repede decât se aștepta.

Mădălin Ionescu a dus-o pe Cristina Șișcanu la Craiova, acolo unde i-au fost înmânate cheile bolidului de lux, iar fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a rămas fără cuvinte. A publicat rapid imaginile cu bolidul de lux în mediul online.

„Cea mai tare surpriză pe care am avut-o vreodată! Pentru ea m-a dus soțul la Craiova! Am crezut că mi se oprește inima… vă povestesc un pic mai târziu”, a anunțat Cristina Șișcanu pe Instagram după ce a primit cadoul.

„Mădălin este un bărbat adevărat”

Ulterior, vedetele au revenit cu un clip video pe internet și au dat mai multe detalii despre mașină. Cristina Șișcanu că aceasta este destinată întregii familii, dar Mădălin Ionescu, galant, s-a gândit să i-o lase ei, în timp ce el va prelua vechiul său automobil.

„Am ajuns cu bine acasă, eu am condus noua mașină. Și mașina pe care o conduceam este foarte bună, dar, practic, mașina asta nouă este mașina noastră, doar că Mădălin așa este el și așa este un bărbat adevărat, ce este mai bun și mai nou, dă copiilor și soției. El are o mașină din 2011 și se cerea o mașină nouă. Așa că am luat această mașină nouă, de familie. Nu-mi vine să cred nici acum, pentru că eu mă setasem că o să vină mașina în mai.

Mașina asta a fost cam 90 mii de euro. Noi am avut parte de un discount mai generos. O parte din valoarea ei este luată în leasing și o parte este avansul. Nu suntem genul de persoane care să aruncăm cu banii aiurea și să cumpărăm mașini scumpe, nu sunt nici vremurile și nu suntem niște bogătași.

Am optat pentru această mașină de familie, care este foarte sigură, noi ne-am documentat foarte mult înainte, am înțeles că nimeni nu a murit în ea și nu s-au ales cu leziuni grave, în urma unui accident. Din mai, a nul trecut, am început căutările. O mașină nu se ia de pe o zi pe alta, așa cum zic mulți. Mă repet, este o chestie de necesitate, nu de fițe”, au explicat Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu,