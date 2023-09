Cristina Șișcanu, criticată dur de fani. Vedeta a gătit cu teancul de ”euro” lângă ea. Ce explicație are

Cristina Șișcanu s-a ales cu noi critici din partea fanilor, după ce a apărut pe rețelele de socializare, gătind cu teancul de ”euro” lângă ea, în bucătărie. Vedeta a stârnit multe semne de întrebare cu privire la gestul său. Pentru a potoli gurile rele, vedeta a oferit o explicație.

De ce s-a afișat Cristina Șișcanu cu teancul de ”euro” lângă ea

Prezentatoarea de la Metropola TV este o persoană foarte activă în mediul online, dincolo de lumina reflectoarelor. Își ține admiratorii la curent cu activitățile zilnice, inclusiv cu cele de acasă, din bucătărie.

De curând, însă, s-a ales cu comentarii foarte dure din partea oamenilor, după ce s-a expus cu o mulțime de bani lângă ea, ”euro”, în timp ce se afla în bucătărie și gătea. Nu a înțeles din start observațiile care i s-au făcut și i-a luat o vreme să-și dea seama.

Analizând mai bine situația și verificându-și postările, a constatat că a apărut la un moment dat cu o grămadă de bani lângă ea, ce păreau euro, dar a precizat că nu sunt altceva decât șervețele cu model de euro și pe care nu a achitat un tarif mare.

”Ce le răspund eu celor care îmi reproșează că stau cu teancul de euro pe masă atunci când gătesc? Puneți-vă ochelari! Eu inițial n-am înțeles comentariile de acest gen și nu înțelegeam la ce se referă. A trecut o zi, au trecut două, și alte video-uri pe care le-am postat aici aveau comentarii de genul ăsta: că stai cu teancul de euro pe masă atunci când gătești etc.

Mă criticau acolo, nu mai știu exact ce spuneau. Am crezut că-i o metaforă, ceva, nu m-am prins. Și stau eu și mă uit la video-ul acela unde am măsurat nivelul de nitrați în fructe și legume și văd că, într-adevăr, am niște euro pe masă (…)”, a transmis Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu: ”Ce minte să am să stau cu teancul de euro pe masă, în timp ce tai ceapa?”

Vedeta și-a sfătuit fanii că-și pot lua și ei o grămadă astfel de șervețele, cu model de euro, și să nu o mai pună la zid data viitoare, . ”Ce minte să am să stau cu teancul de euro pe masă, în timp ce tai ceapa?”, a explicat Cristina Șișcanu.

”Vă dau un pont: puteți să vă luați o grămadă (n. r. de șervețele inscripționate cu euro) cu câțiva lei. Deci nu ca la schimb valutar, acolo unde trebuie să dai mulți lei ca să cumperi euro. Mă, n-ar fi asta o problemă.

Ok, ar putea fi o chestie înșelătoare, dar nu întrebi și tu, nu te gândești? Ce minte să am să stau cu teancul de euro pe masă, în timp ce tai ceapa? Dacă ți se pare ceva ciudat, întreabă, dar nu acuza din start, fără să ai toate informațiile, mi se pare aberant!”, a mai explicat soția lui Mădălin Ionescu.