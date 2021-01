Cristina Șișcanu, criticată în legătură cu educația fiicei sale. Ce reacție a avut vedeta

Cristina Șișcanu a apărut într-un nou show de televiziune, unde a mărturisit că a fost criticată dur în legătură cu educația pe care i-o oferă fiicei sale, Petra. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” nu a stat prea mult pe gânduri și a reacționat.

Frumoasa șatenă a dezvăluit într-o emisiune de la Antena Stars că a fost acuzată în repetate rânduri că este mult prea permisivă cu micuța Petra, în vârstă de 3 ani și 8 luni. Vedeta o lasă pe fată să facă ce vrea, lucru care nu este pe placul tuturor.

Jurnalista a precizat că o lasă pe fiica sa să-și manifeste personalitatea, fiind genul de mamă care încearcă să-și lase copilul să își asume lucrurile pe care le face. Cristina Șișcanu este permisivă cu Petra și nu știe să-i spună „Nu” fetiței.

Cristina Șișcanu, permisivă cu fiica sa, Petra. Ce spune despre educația ei

„Ștefania, fata cea mare, nu mai stă cu noi. Filip este un copil special. A rămas cu niște probleme de dexteritate. Filip și Petra sunt foarte uniți și sunt grijulii unul cu celălalt. Mie mi-au reproșat și mama, și Mădălin, că prea o las pe Petra să facă ce vrea.

Am vrut sa se manifeste. Să nu aibă rețineri în a se manifesta. Am vrut să își asume ceea ce face. Are o personalitate puternică, deci cumva e firesc să fie așa. Probabil și din educația pe care i-am dat-o până acum. Dacă nu îi argumentez ceva, nu există să accepte.

Mădălin îi spune puțin mai ușor «Nu», poate pentru că au fost și Ștefania și Filip mici. Eu i-am prins puțin mai mari deja, dar oricum el îi răsfață foarte mult, mai mult decât mine. Cu el Petra nu face din astea, cum face cu mine.

Eu mă panichez când plânge Petra, Mădălin e foarte relaxat, bine depinde de situație. El e mai relaxat și ea vede. Dacă Petra începe să plângă, mă șantajează și cedez”, a declarat Cristina Șișcanu la Showbiz Report.

Fosta concurentă de la Survivor România încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de fiica sa, subliniind faptul că îi face toate poftele. Șatena crede că cea mai bună metodă de educație este explicația, nicidecum pedepsirea unui copil sau să-i interzică unele lucruri.

Cristina Șișcanu are o relație foarte specială cu fiica sa, despre care spune că este foarte fashionistă și deja îi ia hainele, încălțămintea și rujurile din casă. Mai multe momente cu șatena și Petra vor putea fi urmărite în show-ul „Mămici de pitici cu lipici”, care a început pe 14 ianuarie, de la ora 21:00.

