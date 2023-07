Cristina Spătar, adevărul despre momentele de panică de la nunta cu Vicențiu. De ce a avut nevoie de îngrijiri medicale

Cristina Spătar a spus abia acum adevărul despre de la nunta cu Vicențiu Mocanu, afaceristul care locuiește în Râmnicu Vâlcea. De ce a avut nevoie de îngrijiri medicale în ziua în care a ajuns în fața altarului.

Cristina Spătar, detalii despre clipele neplăcute de la ceremonia cu Vicențiu Mocanu. Motivul pentru care a chemat Ambulanța

Cristina Spătar a venit cu o serie de detalii despre clipele neplăcute de la cu Vicențiu Mocanu care a avut loc spre finalul lunii iunie. Cei doi și-au unit destinele prin intermediul unei eveniment grandios.

„În pandemie am luat vreo 4 kilograme. M-am îngrășat și, crede-mă, la 50 de ani nu mai răspunde organismul la fel ca la 35. M-am chinuit să slăbesc și am avut un designer, Mirela Novac, care a insistat să am o rochie spectaculoasă, să car o trenă.

Am zis: „Nu se poate așa ceva! Trebuie să intru la dietă!. M-am pus pe bandă, am făcut toate sacrificiile, m-am înfometat, am făcut orice și n-am reușit. În final, am luat niște pastiluțe din astea.

Bine, am probat mai multe. Unele care, pur și simplu, îmi tăiau pofta de mâncare. N-am mâncat vreo trei zile. De emoții și de stres pentru nunta asta, n-am dormit vreo trei zile deloc.

Înainte să intru în biserică, pur și simplu, am simțit că leșin și am rugat să vină Salvarea. Nu mai puteam să mă ridic. Am avut niște emoții, mi-era o rușine”, a declarat Cristina Spătar pentru revista .

Cristina Spătar, încurajată de copiii săi

Cristina Spătar a fost nevoită să apeleze la ajutorul paramedicilor care i-au administrat mai multe cocktailuri timp de 2 ore și jumătate. Cântăreței i-a fost foarte greu să se ridice și chiar a fost machiată stând în pat.

Toată lumea s-a implicat să îi fie bine și să nu-și strice ziua cea mare, chiar dacă era la a doua nuntă. Din păcate, copiii artistei au fost cei care s-au speriat cel mai tare și au rugat-o să renunțe la aceste obiceiuri drastice.

Fiul său, Albert, i-a spus că este cea mai frumoasă. Și atunci a fost ultima oară când a recurs la acest gest, Cristina Spătar subliniind că s-a mai îngrășat. Vedeta se simte foarte bine în prezent și susține că a pus un kilogram.