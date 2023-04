CS Mioveni – FC Hermannstadt, Live stream ora 12:00 în etapa 4 din play-out SuperLiga. Ultima şansă pentru argeşeni. Echipele de start

FC Hermannstadt: Letica – Butean, Antoche, I. Stoica, Opruț – Biceanu, M. Sato, Limaj – Balaure, Paraschiv, C. Popescu. Rezerve: Muțiu, Bejan, Medina, Issah, Alhassan, Oroian, P. Petrescu, Babaic, Buhăcianu. Antrenor: Marius Măldărășanu

Meciul CS Mioveni – FC Hermannstadt are loc sâmbătă, 15 aprilie, cu începere de la ora 12:00, în cadrul etapei 4 din play-out-ul SuperLigii. Argeşenii, dacă nu reuşesc să câştige acum, se pot considera deja o echipă de eşalonul secund. Dar şi sibienii au nevoie de puncte, pentru a evita şi locurile de baraj.

Unde se joacă meciul CS Mioveni – FC Hermannstadt, în etapa 4 din play-out SuperLiga

Întâlnirea CS Mioveni – FC Hermannstadt se dispută sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 12:00, pe stadionul „Orăşenesc” din localitatea argeşeană, în etapa 4 din play-out-ul SuperLigii. CS Mioveni a pierdut toate partidele din play-out, este ultima şi doar printr-o minune ar mai putea evita retrogradarea.

ADVERTISEMENT

Primul pas ar fi să obţină acum cele trei puncte, alt rezultat practic ar îngropa definitiv echipa lui Nicolae Dică. Din păcate, după cum ştim, la Mioveni stadionul este aproape gol la astfel de meciuri care nu atrag prin numele adversarului, aşa că 2.000 de spectatori este maximum ce ar putea spera oficialii echipei gazdă.

Cine transmite la TV partida CS Mioveni – FC Hermannstadt

Partida CS Mioveni – FC Hermannstadt se joacă sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 12:00, în etapa 4 din play-out-ul SuperLigii pe stadionul Orăşenesc din Mioveni. Ea va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Nici Mioveni nu scapă sâmbătă, 15 aprilie, de o vreme capricioasă. Adică o alternanţă de cer senin, nu pentru multă vreme, cu cer înnorat şi precipitaţii cu descărcări electrice. La ora partidei, s-ar putea ca publicul care va fi în tribune să aibă noroc de o vreme mai bună, abia după prânz urmând a se strica vremea. Maxima va fi de 17 grade.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CS Mioveni – FC Hermannstadt

La Mioveni, toată lumea ştie că aceasta este ultima şansă de a reveni în lupta pentru salvare. Antrenorul are o singură problemă de lot, mijlocaşul Pop fiind suspendat. În rest, poate conta pe toţi jucătorii. „Galben-verzii” vor risca mai mult ofensiv, jucând cu două vârfuri, Rusu şi Krasniqi.

ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt are 21 de puncte şi dacă ar lua maxim aici ar face 24, ajungând la zece puncte de FC Argeş, aflată pe primul loc retrogradabil. nu îl are sigur pe atacantul Gabriel Iancu, suspendat, şi posibil pe polivalentul Petrişor Petrescu, verdictul urmând a fi dat de medici sâmbătă dimineaţă.

Cote la pariuri la jocul CS Mioveni – FC Hermannstadt

Pentru casele de pariuri, CS Mioveni, deşi joacă acasă, este outsider. Motiv pentru care cota de echipă favorită a fost acordată oaspeţilor, cotă de 2,40 pentru cele trei puncte. 3,40 este cota pentru unul dintre rarele succese argeşene din acest sezon. Şansă dublă „1X” are cotă 1,60, iar şansă dublă „X2” are cotă 1,40. Gol marcat de sibieni are cotă 1,45, iar golul gazdelor ajunge la 1,65.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, FC Hermannstadt a făcut instrucţie cu CS Mioveni, pe care a spulberat-o şi acasă şi afară, cu scoruri fără gol primit: 3-0 acasă şi 2-0 la Mioveni. În sezonul 2021, CS Mioveni însă a produs multă tristeţe la Sibiu, pentru că după 0-0 pe terenul argeşenilor a urmat un neaşteptat 2-1 la Sibiu în barajul de promovare în prima divizie.