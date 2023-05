CSA face din nou de râs brandul Steaua. Laguna Sharks i-a produs un eșec istoric la baschet: „militarii” au retrogradat în liga secundă!

CSA Steaua a pierdut la un singur gol diferență, scor 73-74 cu Laguna Sharks meciul decisiv pentru menținerea pe prima scenă a baschetului românesc. „Militarii” au retrogradat în liga secundă la capătul unui eșec istoric împotriva .

CSA Steaua face din nou de râs brandul Steaua. Laguna Sharks i-a trimis pe „militari” în divizia secundă

Aflată într-un război pentru identitate și palmares la fotbal cu FCSB, echipa finanțată de Gigi Becali, Clubul Sportiv al Armatei pare că a neglijat celelalte secții sportive. Deși se află pe primele locuri în play-off-ul ligii secunde, echipa de fotbal antrenată de Daniel Oprița nu are drept de promovare în primul eșalon al fotbalului românesc.

A doua cea mai titrată echipă de baschet din România în ceea ce privește numărul de titluri naționale cucerite (21), CSA Steaua a retrogradat istoric în a doua divizie a baschetului din România. În ciuda investițiilor din ultimele sezoane, în care s-au bătut pentru locurile de play-off, CSA Steaua a dezamăgit în actuala stagiune, iar perioada modestă a culminat cu retrogradarea în liga a doua.

În sezonul regular, CSA Steaua a încheiat grupa B pe locul 7, iar în „Turul învinșilor”, „militarii” s-au clasat pe poziția a 3-a din 8 echipe. Ulterior, pentru echipa pregătită de Ciprian Enache a urmat o serie uluitoare. După ce au pierdut cu 3-0 seria de trei partide cu CSM Târgu Jiu, CSA Steaua s-a văzut nevoită să joace meciul decisiv pentru menținere cu Laguna Sharks.

CSA Steaua a retrogradat în liga secundă după seria de 5 meciuri cu Laguna Sharks

CSA Steaua a câștigat prima partidă din serie împotriva Lagunei Sharks, scor 84-64 la finalul lunii aprilie. Ulterior, „militarii” au dublat avantajul după al doilea meci, scor 73-55. Laguna Sharks s-a impus în următoarele trei partide, scor 74-72, 65-63 și 74-73 și a trimis-o pe echipa lui Ciprian Enache în a doua divizie.

În ultimul minut al meciului decisiv din sala „Mihai Viteazul” din București, CSA Steaua a intrat cu un avantaj de trei puncte, scor 73-70. Devin Cooper, americanul din , a obținut două libere pe care le-a transformat pe tabelă.

Ulterior, Anthony Farr de la CSA Steaua a ratat următoarele aruncări. Același Devin Cooper a mai înscris două puncte cu patru secunde până la final. „De necrezut. Steaua București-Laguna Sharks 73-74 (35-35). Din nefericire, pierdem în partida decisivă, după un meci interzis cardiacilor. Am condus cu 73-72, am avut două libere, însă mingea s-a încăpățânat să intre în coș.

Steaua, comunicat oficial după retrogradarea istorică a echipei de baschet

„A fost un sezon, în care am suferit enorm, un sezon în care s-au accidentat rând pe rând, cei mai importanți jucători. Din toamnă, o luăm de la capăt în liga a doua, iar titlul câștigat la Under 18 ne arată că baschetul stelist are resurse”, se arată în mesajul oficial de pe pagina de Facebook.

Tot în liga secundă a retrogradat și Miercurea Ciuc, care a pierdut categoric seria meciurilor decisive, scor 0-3 cu CSM Focșani. În urmă cu aproximativ cinci luni, Milan Minic, campion mondial și european, a preluat-o pe Laguna Sharks, singurul club privat 100% din prima ligă de baschet a României.