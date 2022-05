CSA Steaua a dat în judecată FRF la TAS și cere anularea barajului de menținere/promovare în primul eșalon

Steaua a terminat pe locul patru play-off-ul din liga a doua, dar a primit interzis din partea FRF să participe la barajul de promovare în Casa Pariurilor Liga 1. .

”Avem 24 de ore să depunem documentele pentru a ne apăra”

Conducătorii secției de fotbal din cadrul CSA Steaua au anunțat de mai multă vreme că vor acționa în instanțele sportive Federația Română de Fotbal în cazul în care nu vor primi echipa Armatei în barajul pentru promovare.

Din punct de vedere sportiv, roș-albaștrii și-au câștigat acest drept terminând pe locul 4 faza play-off a ligii a doua. Însă, forma de organizare administrativă a clubului din Ghencea este cea care .

”Clubul Steaua a atacat la TAS decizia prin care nu i se permite să dispute barajul de promovare în Liga I. Probabil a făcut demersurile alaltăieri, dar abia ieri am aflat şi noi.

Am primit 24 de ore de la TAS să depunem documentele pentru a ne apăra. Este un mic dezavantaj faptul că am fost anunţaţi târziu pentru a formula apărarea, dar am trimis argumentaţia, iar acum aşteptăm să primim decizia.

Astăzi o vom primi cu siguranţă pentru că mâine este meciul de baraj (Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte – n.r.) şi nu mai este timp. Ei au cerut suspendarea barajului, să vedem ce spune TAS”, a afirmat Adrian Stângaciu, pentru .

Ce șanse are Steaua să câștige la TAS procesul cu FRF

Oficialul Federației Române de Fotbal a mărturisit că șansele celor două părți de a câștiga în instanța sportivă acțiunea inițiată de CSA Steaua, sunt egale.

”Nu pot să spun că sunt optimist sau nu. Depinde, pentru că dacă ne luăm după legea din România este clar că decizia de a nu permite CSA să dispute barajul este cea corectă.

Însă şi CSA s-a pregătit cu argumente. Nu ne rămâne decât să aşteptăm să vedem ce spune instanţa”, a explicat juristul Federației, Adrian Stângaciu.

În cazul în care soluția va fi favorabilă echipei Armatei, aceasta o va întâlni pe Chindia Târgoviște în barajul de promovare/menținere în Casa Pariurilor Liga 1.