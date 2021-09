CSA Steaua așteaptă întăriri! Adi Popa și Daniel Oprița au confirmat: „Sunt primul pion!”

Adi Popa a vorbit despre viitoarele mutări pe care formația „roș-albastră” le va mai face, spunând că el este „primul pion” din planul „militarilor”.

De cealaltă parte, antrenorul Daniel Oprița a recunoscut că vor mai ajunge la echipă câțiva jucători cu experiență și de calitate, mai ales pentru o competiție precum Liga 2.

ADVERTISEMENT

CSA Steaua așteaptă întăriri! Adi Popa și Daniel Oprița au confirmat

din campionat în deplasarea de la Brașov, scor 1-0, iar Daniel Oprița și Adi Popa au vorbit la finalul meciului, fiind bucuroși pentru victoria, dar anunțând și viitoare transferuri la echipă.

„După două rezultate mai modeste, aveam nevoie de această victorie. Ne-am creat situații, am marcat un gol după o combinație frumoasă.

ADVERTISEMENT

Mai puteam înscrie. Cu excepția ultimelor 15-20 de minute am jucat foarte bine. Ei eu venit peste noi pe final, au jucat cu mingi lungi.

Suporterii sunt alături de noi peste tot, chiar și la Dej au fost foarte mulți. Ne încurajează exemplar. Sunt al 12-lea jucător, le mulțumim.

Ne gândim încă 2-3 jucători care să ne ajute, fotbaliști cu calitate, pentru că nu e ușor să ții ritmul”, a spus Daniel Oprița la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„Vor mai urma transferuri, am fost primul pion!”

și mijlocașul a recunoscut că mai are nevoie de meciuri în picioare, însă este bucuros pentru victoria, anunțând că el a fost primul jucător transferat în această perioadă de steliști, dar vor mai urma și alte mutări:

„Sunt foarte bucuros pentru cele 3 puncte, mă bucur că mi-am ajutat echipa atât cât am putut. Am nevoie de minute în continuare, asta e cert.

Orice jucător tânjește după fani, mă bucur că sunt alături de noi. Am încredere, formăm un grup puternic, experimentat și vom atrage tot mai mulți suporteri”.

ADVERTISEMENT

„Așa am considerat, că e ok să rămân lângă familie, asta am gândit când am venit aici. Cred că vor mai urma transferuri, eu am vrut să fiu primul pion”, a mai spus Adi Popa.