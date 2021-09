Liga 2, etapa a 8-a. FC Braşov – CSA Steaua, primul meci al rundei. Adi Popa, titular la oaspeţi

Liga 2 are programată o nouă etapă, cea cu numărul 8, pe parcursul a cinci zile, de vineri, 24 septembrie, până marți, 28 septembrie, inclusiv, cu mențiunea că luni, 27 septembrie, nu se dispută nici o partidă.

Cum în Liga 2 pandemia a dus la comprimarea campionatului la un sezon regulat de 19 meciuri, după care se intră în play-off și play-out, rezultă că după disputarea acestei runde mai rămân de jucat 11 meciuri pentru fiecare echipă.

ADVERTISEMENT

Programul etapei a 8-a din Liga 2

Vineri, 24 septembrie

ora 17:00 FC Brașov – CSA Steaua

Sâmbătă, 25 septembrie

ora 11:00 CS Șelimbăr – Astra Giurgiu

CS Șelimbăr – Astra Giurgiu ora 11:00 FK Csikszereda – FC Buzău

Csikszereda – FC Buzău ora 11:00 Dacia Unirea Brăila – U Cluj

Dacia Unirea Brăila – U Cluj ora 11:00 Metaloglobus – Unirea Constanța

Metaloglobus – Unirea Constanța ora 13:00 Unirea Dej – Petrolul

ADVERTISEMENT

Duminică, 26 septembrie

ora 11:00 Viitorul Tg. Jiu – Politehnica Timișoara

Viitorul Tg. Jiu – Politehnica Timișoara ora 11:00 Unirea Slobozia – Hermannstadt

Unirea Slobozia – Hermannstadt ora 11:00 Ripensia – Concordia Chiajna

Marți, 28 septembrie

ora 17:00 Dunărea Călărași – Politehnica Iași

ADVERTISEMENT

În față s-a schimbat liderul, pentru prima dată, la capătul etapei a 7-a pe primul loc trecând cea mai în formă echipă din eșalonul secund, Petrolul Ploiești, cinci victorii consecutive, care le-a depășit pe Concordia Chiajna și Hermannstadt. Completează momentan grupul echipelor de play-off, până la locul 6, inclusiv, U Cluj, CSA Steaua, chiar dacă nu are drept de promovare și FC Buzău, după cele patru victorii consecutive.

În schimb, una dintre formațiile care au câștigat campionatul, Cupa și Supercupa în România și a reușit în Europa senzaționalele eliminări ale lui Lyon și West Ham United, de două ori, am numit aici pe Astra Giurgiu, pare tot mai aproape de dezastrul total, fiind ultima, cu minus două puncte din cauza penalizării de minus zece puncte din startul sezonului.

Uvertura etapei este sub Tâmpa

Remarcăm că după cinci etape în care nu a luat un punct, Csikszereda dă semne de revenire, reușind două succese consecutive, ultimul pe terenul Politehnicii Timișoara, o fostă colegă de play-off sezonul trecut. Dunărea Călărași, și ea prezentă în play-off ediția precedentă, pierzând barajul de promovare cu Voluntari, trece printr-o situație financiară grea și se află pe loc de play-out.

ADVERTISEMENT

Primul meci al etapei a 8-a are loc vineri, 24 septembrie, pe stadionul de sub Tâmpa, FC Brașov primind vizita celor de la CSA Steaua. Echipa pregătită de Ilie Stan nu are anvergura necesară pentru a se lupta pentru loc de play-off, deși Brașov a fost ani buni un centru important pentru fotbalul românesc. după primul eșec afară, la Dej, și egalul de acasă, cu Șelimbăr, două noi promovate ca și ea.

U Cluj și Metaloglobus, cei mai mari favoriți ai etapei

La matineu sâmbătă, 25 septembrie, au loc patru partide. Astra Giurgiu merge acolo unde a fost ucis Mihai Viteazul, la Șelimbăr, lângă Sibiu, disperată să obțină punctele care să îi permită să înceapă campionatul pe puncte. Șelimbăr însă se mișcă bine, e pe locul 10 și pentru giurgiuveni nu va fi un meci ușor.

Două partide par a avea învingătorii știuți dinainte și nu pentru că ar exista vreun aranjament. Diferența de valoare este cea care duce la această concluzie. Deși va juca afară, U Cluj e mare favorită la Brăila, cu Dacia Unirea a lui Florentin Petre. Iar Metaloglobus, la București, poate rezolva repede lucrurile cu Unirea Constanța.

ADVERTISEMENT

Petrolul merge unde a pierdut CSA Steaua

Cel mai tare meci al matineului de sâmbătă dimineață se va juca la Miercurea Ciuc, unde Csikszereda se va întâlni cu , una dintre cele mai în formă echipe la acest moment. Buzoienii, pregătiți de Cristi Pustai, s-au întărit în vară și cu jucători de la Călărași, veniți pentru a continua colaborarea cu actualul antrenor din Crâng.

Maratonul Ligii 2 de sâmbătă se încheie două ore mai târziu la Dej. Acolo ajunge liderul Petrolul, atent la faptul că echipa locală este cea care i-a administrat prima înfrângere lui CSA Steaua. Echipa locală are un singur eșec în ultimele cinci meciuri și vine după primul ei succes în deplasare, 2-0 pe terenul Astrei Giurgiu.

Concordia Chiajna, deplasare grea pe malurile Begăi

Duminică, 26 septembrie, se joacă alte trei meciuri foarte interesante. La Târgu Jiu, echipa locală Viitorul, fără victorie în primele 7 etape, va primi pe Politehnica Timișoara, care are trei eșecuri consecutive în Liga 2. Pe malurile Begăi, pentru un dificil meci cu Ripensia, vine Concordia Chiajna, iar Hermannstadt va juca pe terenul Unirii Slobozia.

Ultimul meci al etapei a 8-a se va derula abia marți, 28 septembrie, la Călărași. Dunărea, o altă echipă fără victorie până la această oră, va juca în compania Politehnicii Iași, retrogradată în vară din prima divizie. Moldovenii sunt echipa de totul sau nimic, cu trei victorii și patru înfrângeri.