CSA Steaua, gest superb în cinstea „Fiarei” Lăcătuș! Ce decizie a fost luată pentru ziua inaugurării stadionului din Ghencea

Oficialii echipei care tocmai au decis, în semn de apreciere și respect pentru Marius Lăcătuș, să retragă tricoul cu numărul șapte. Va fi, cu alte cuvinte, o reverență în fața celui care a ridicat 21 de trofee deasupra capului – inclusiv Cupa Campionilor Europeni – și deține recordul all-time de goluri marcate în cupele europene.

Evenimentul mult așteptat va avea loc miercuri, 7 iulie, chiar la inaugurarea noului stadion. Și tot atunci, fanii de la Peluza Sud vor pune „în scenă” o coregrafie specială în cinstea „Fiarei”.

„Militarii” vor disputa un meci amical împotriva sârbilor de OFK Belgrad, cu care s-au duelat și în aprilie 1974, când a avut loc primul meci pe vechea arenă Ghencea, încheiat la egalitate, scor 2-2. Coman, Iordănescu, Cristache, sau Sătmăreanu sunt doar câțiva dintre jucătorii de legendă care au evoluat în acea partidă.

CSA Steaua retrage tricoul cu numărul 7, în cinstea „Fiarei” Lăcătuș

În tricoul roș-albastru, Marius Lăcătuş , în 1986, Supercupa Europei, în 1987 și 10 titluri de campion al României. De asemenea, a înscris nu mai puțin de 80 de goluri în cele 200 de meciuri ale primei sale perioade, între 1983 şi 1989 și alte 60 la revenirea în Ghencea, între 1993 şi 2000.

Ca tehnician, „Fiara” are zece echipe în CV, printre care Steaua (n.r. actuala FCSB), patronată de Gigi Becali, dar și CSA Steaua. Sub comanda sa, „militarii” au ratat, însă, promovarea în liga a treia, în detrimentul Rapidului, echipă care a reușit, între timp, să ajungă pe prima scenă a fotbalului românesc.

Și Ilie Dumitrescu va fi în tribune la meciul de inaugurare: „Un moment special pentru mine”. Reacția lui Helmuth Duckadam

Printre personalitățile care și-au anunțat prezența la meciul de se numără și Ilie Dumitrescu. Invitat de oficialii echipei CSA Steaua, acesta speră ca suporterii să achiziționeze toate biletele puse în vânzare.

„Am fost și eu invitat. Voi fi prezent. M-a sunat George Ogăraru și m-a invitat. Este un moment special pentru mine. Acolo am marcat goluri pentru Steaua și echipa națională.

Este un sentiment unic de câte ori merg în Ghencea. Acolo m-am dezvoltat ca persoană”, a declarat fostul mare fotbalist al roș-albaștrilor”. În schimb Helmuth Duckadam nu are de gând să „trădeze echipa lui Gigi Becali, chiar dacă va lua parte la mult așteptatul eveniment.

„Am primit invitație din partea celor de la CSA Steaua. Voi merge la meci, normal! Mă bucură că la eveniment vor participa și colegii mei de la Steaua. Abia aștept să mă văd cu ei. De fiecare dată când se ivesc astfel de ocazii și pot merge, o fac cu mare plăcere.

Știu că din cauza părerilor mele, am fost condamnat de unii dintre fani. E dreptul lor, așa cum e și dreptul meu de a spune ce cred cu adevărat. Nu voi fi suporterul CSA Steaua în amicalul cu OFK Belgrad.

De altfel, eu nu sunt un suporter ale vreunei echipe de oriunde. Merg la aces joc pentru a mă vedea cu foștii colegi și pentru a urmări o partidă de fotbal. Mă bucur că am fost invitat. Eu sunt de origine germană, eu de obicei când spun ceva, mă țin de ceea ce spun.

Eu am spus când am plecat de la FCSB, fotbalul și politica nu mă mai interesează. Chiar spun niciodată! Am stat 10 ani la FCSB, am avut cea mai frumoasă meserie, eram imaginea Stelei (n.r. a FCSB-ului). Mi-a plăcut atât de mult. Și alte cluburi ar trebui să facă ce a făcut Gigi Becali în 2010”, a dezvăluit „Eroul de la Sevilla”.