CSA Steaua și-a pregătit „armele”! Cum vor „militarii” s-o împiedice pe FCSB să-și dispute meciul cu CFR Cluj în Ghencea

că formația patronată de Gigi Becali va face o solicitare oficială pentru a-și disputa ultimul meci din campionat, cel cu CFR Cluj, pe stadionul „Steaua”.

Cum vrea CSA Steaua să nu o lase pe FCSB să-și dispute meciul cu CFR Cluj în Ghencea

Partida FCSB – CFR Cluj urmează să se dispute în una din zilele weekend-ului 21/22 mai, perioadă în care echipele de fotbal și de rugby ale celor de la CSA Steaua n-au niciun meci de disputat în Ghencea. Însă, potrivit , clubul Armatei va respinge solicitarea celor de la FCSB, invocând faptul că i-a afectat imaginea și interesele.

„Din moment ce au existat litigii cu FCSB, pe care le-am câștigat, atunci e clar că acțiunile lui Gigi Becali ne-au prejudiciat. Plus că încă mai sunt în plină judecare alte spețe, inclusiv pe subiectul dacă Gigi Becali trebuie să despăgubească CSA Steaua cu 37 de milioane de euro fiindcă a folosit marca Steaua vreme de 10 ani, deși nu avea voie să o facă.

Toate aceste lucruri sunt argumente solide să nu poți da curs solicitării FCSB de a intra pe stadionul din Ghencea”, a declarat unul dintre oamenii care lucrează la CSA Steaua, potrivit sursei citate.

Declarația lui Mihai Stoica

„Se va face zilele următoare o solicitare oficială pentru ultima etapă. Zic să aşteptăm răspunsul şi vedem după. CSA Steaua nu joacă acasă, iar echipa de rugby joacă în deplasare cu o zi înainte, la Galaţi.

Se va face solicitare, bineînţeles. Eu vreau să se joace cu titlul pe masă. E singura temere pe care o am. Domnul Mitran am văzut că a spus… Eu am informaţii că terenul la Buzău arată bine şi ne vom asigura să arate şi mai bine.

Dacă cei din Peluza Sud, pe care-i cunosc foarte bine şi cu care am avut discuţii înainte, dar era foarte greu să mă înţeleg cu ei…

Au fost independenţi, nu au avut ajutor din partea clubului, s-au manifestat împotriva clubului, au ajutat clubul.

Dacă voiau să ne facă probleme, se puteau infiltra pe Arena Naţională şi să ne facă probleme. Nu cred că se pune problema să o facă în Ghencea”, a declarat Mihai Stoica, zilele trecute, la .