CSKA 1948 o amenință pe FCSB: „Îi batem la retur”

, iar bulgarii speră în continuare la calificare, după ce jocul FCSB-ului nu a fost deloc unul convingător. Ce spun jucătorii și antrenorul.

CSKA 1948 e convinsă că putea mai mult la meciul cu FCSB: „I-am întrecut uneori”

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani, Antonio Vutov, din preliminariile UEFA Conference League: „Ne pare rău pentru înfrângere, cred că am meritat un rezultat mai bun mai ales în perspectiva reprizei secunde. Sper să avem o șansă mai mare în meciul următor. O să fie un meci de care pe care la returul de la București”.

ADVERTISEMENT

Emil Tsenov, mijlocaș 21 de ani, e și mai optimist: „Ne-a lipsit puțină încredere și clasă în fața porții. Am jucat de la egal la egal o repriză și chiar i-am întrecut uneori”.

Cu toate acestea, bulgarul a fost sincer: „E o diferență mare între campionatul bulgar și meciurile europene. Majoritatea dintre noi nu avem experiență în competițiile europene”.

ADVERTISEMENT

CSKA Sofia 1948 promite că își va vinde scump pielea la București: „Avem șansele noastre”

Antrenorul Atanas Rybarski crede că echipa sa a avut momente de joc în care i-a dominat pe : „Au fost destule situații pe care le puteam concretiza în favoarea noastră. Nimic nu s-a terminat încă mai avem un meci săptămâna viitoare la București. Îi felicit pe băieți pentru entuziasm și dăruire. Este foarte important cum vom aborda meciul de la București”.

Din punctul său de vedere CSKA 1948 putea pleca măcar cu un rezultat de egalitate: „Un rezultat negativ pentru noi. Nu meritam să pierdem. Am dormit la o fază, nu ne-am regrupat bine și am fost sancționați. Cred că am avut ocazii pe care le puteam converti în gol. Nimic nu s-a terminat. Îi felicit pe jucători pentru entuziasm și dedicare. Cred că a fost un meci echilibrat.

ADVERTISEMENT

Urmează returul și îl vom juca fără să fim cu gândul la eșecul de azi. Am jucat cu băieți tineri la mijloc. Sunt fericit că Tsenov și Stoichkov au jucat bine. Nu s-a terminat nimic pentru mine. O să fie important cum vom aborda returul dacă vrem să trecem de FCSB”.

Directorul operațional Stoycho Mladenov crede că CSKA Sofia 1948 trebuia să forțeze mai mult și să joace mai curajos: „FCSB este echipa mai experimentată. Nu i-am pus sub presiune în niciun moment al jocului și trebuia să riscăm. Dar sunt greșelile începutului de drum. Avem șansele noastre în manșa secundă.

Acum cum ne-au bătut ei aici, putem să-i batem noi acolo! Trebuie să ajustăm orice pentru a merge mai departe, iar antrenorul va analiza aspectele pozitive și cele negative ale meciului”.

ADVERTISEMENT