CSM Bucureşti – Banik Most Live stream în etapa a 5-a din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. „Tigroaicele” domină partida. Cristina Neagu face spectacol pe teren

CSM Bucureşti - Banik Most Live stream în etapa a 5-a din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Galop de sănătate pentru tigroaice?. Foto: CSM Bucureşti Facebook

CSM București - Banik Most, în etapa a 5-a din grupele Ligii Campionilor

Meciul CSM Bucureşti – Banik Most are loc duminică, 16 octombrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 5-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. După primele patru runde CSM Bucureşti are trei victorii şi un egal în timp ce adversarul din acest meci pare a fi veriga cea mai slabă din grupă, 0 puncte şi cam în toate meciurile a încasat peste 40 de goluri.

Unde se joacă meciul CSM Bucureşti – Banik Most

Întâlnirea CSM Bucureşti – Banik Most se dispută duminică, 16 octombrie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din capitală, în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM are ca obiectiv calificarea în turneul final, celebrul Final Four, altfel riscă să i se retragă sprijinul din partea Primăriei Bucureşti.

Partida se anunţă a fi una uşoară pentru echipa lui Adi Vasile, dar oficialii clubului, prin fosta mare jucătoare Cristina Vărzaru, invită publicul să ia loc în număr cât mai mare în tribune, pentru că sunt pregătite multe surprize din partea sponsorilor pentru cei prezenţi. Oricum, sunt perspective pentru un spectacol cu multe goluri.

Cine transmite la TV partida CSM Bucureşti – Banik Most

Partida – Banik Most se joacă duminică, 16 octombrie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din capitală, în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin şi este transmisă la TV de posturile Digi Sport 3, Orange Sport 3 şi Prima Sport 3. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Adi Vasile admite că acesta pare a fi cel mai uşor joc din faza grupelor, dar nu concepe ca echipa sa să nu evolueze la parametri maximi, pentru că în sport s-au mai văzut destule surprize. Este posibil să introducă mai mult jucătoare care nu sunt de obicei titulare iar pe cele care duc greu să le ţină pe bancă.

Cine este Banik Most, adversarul lui CSM Bucureşti în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin

Adversara din etapa a 5-a a grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin este echipa cehă Banik Most, înfiinţată abia în 1997, deci un club destul de tânăr, dar care în competiţia internă începând cu anii 2010 a devenit principala forţă, reuşind în perioada 2013-2022 să câştige nu mai puţin de nouă titluri, doar în 2020 ratând primul loc şi şase Cupe ale Cehiei. Are în palmares şi un trofeu european, Challange Cup în 2013.

În grupele Ligii Campionilor a ajuns pentru a doua oară. Prima dată a fost în sezonul 2019-2020. Antrenorul Adrian Struzik are la dispoziţie un lot modest, în care doar două jucătoare sunt străine, portarul olandez Ellen Janssen şi interul polonez Dana Somionka. În rest numai jucătoare cehe, o parte dintre ele formate la club.

Cote la pariuri la jocul CSM Bucureşti – Banik Most

Avem o situaţie cu totul specială la acest meci ca urmare a deciziei caselor de pariuri de a nu acorda pur şi simplu cotă la victorie echipei bucureştene. Se acordă însă cotă 30.00 pentru un rezultat de egalitate şi cotă 25 pentru cea mai mare bombă din grupele Ligii Campionilor. Handicapul de la care se porneşte la o cotă de 1,30 este de plus 8 pentru CSM.

Evident, vorbind despre cluburi cu standarde diferite şi cu prezenţe la diferite niveluri competitive nu mai avem un precedent direct între cele două formaţii. Banik Most este abia la a doua prezenţă la un asemenea nivel şi este clar depăşită de situaţie, cel mai probabil urmând a termina pe ultimul loc şi nu este exclus să o facă fără a lua vreun punct.