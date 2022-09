CSM Bucureşti – Bietigheim 28-28! Remiză smulsă la ultima fază de “tigroaice”. Echipa lui Adi Vasile, neînvinsă în Liga Campionilor

Min. 45. 23-22. CSM este la conducere și are atacul.

Min 55: 25-27. Bietigheim joacă bine pe atac şi are avantaj.

Meciul CSM Bucureşti – Bietigheim are loc duminică, 25 septembrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 3-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Bucureştencele au punctaj maxim după primele două runde, victorie acasă la două goluri cu Krim Ljubljana, urmat de alt succes, la

Unde se joacă meciul CSM Bucureşti – Bietigheim

Confruntarea CSM Bucureşti – Bietigheim se desfăşoară duminică, 25 septembrie, de la ora 17:00 în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din capitală şi contează pentru etapa a 3-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Este de aşteptat ca sala să fie umplută cel puţin pe trei sferturi, adversarul tigroiacelor fiind unul care are planuri mari în acest sezon.

CSM Bucureşti şi Bietigheim sunt cunoştinţe vechi, dar Bietigheim de acum emite pretenţii reale la o clasare superioară şi a început foarte bine, cu două victorii la scoruri fluviu în faţa cehoiacelor de la Banik Most şi mai ales a uguroiacelor de la Ferencvaros, despre care se spune însă că ar fi mult sub nivelul sezoanelor anterioare.

Cine transmite la TV partida CSM Bucureşti – Bietigheim

Partida CSM Bucureşti – Bietigheim se joacă duminică, 25 septembrie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu, în etapa a 3-a a grupei A a Ligii Campionilor la hanfbal feminin şi este transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Orange Sport şi Prima Sport. O mai puteţi viziona dacă veţi intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

CSM s-a întărit considerabil în această vară şi acest lucru s-a văzut cel mai bine în deplasarea de la Brest, unde echipa lui Adi Vasile, pe fondul unuia dintre cele mai puţin consistente evoluţii a vedetei Cristina Neagu, a scos la iveală calitatea noilor venite. În plus şi-a dat drumul la joc la adevăratul potenţial extrema Sirama Dembele.

Cine este Bietigheim, adversara lui CSM Bucureşti din etapa a 3-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin

Bietigheim este un club de handbal feminin din landul Baden-Wurtenberg înfiinţat în 1997 şi care îşi joacă meciurile de acasă în MHP Arena din Ludwigsburg, cel mai important oraş al regiunii, având o capacitate de 3800 de locuri. Echipa germană a reuşit în 2022 să câştige primul ei trofeu european, Cupa EHF, după ce a trecut de Viborg în Final Four, unde a fost prezentă şi Minaur Baia Mare. Are trei titluri în Bundesliga, ultimul câştigat sezonul trecut.

Antrenor este germanul Markus Gaugisch iar lotul este unul foarte competitiv, cu multe jucătoare străine de valoare. Coloana vertebrală a echipei e alcătuită din olandezele Sneider, căpitanul echipei, Duffer şi Smits, dar mare atenţie trebuie şi la daneza Ostergaard, la spanioloaica Gassama sau la două dintre autohtone, golgeterele echipei, Naidzinavicius şi Doll.

Cote la pariuri la jocul CSM Bucureşti – Bietigheim

Dovada faptului că va fi un meci dificil pentru tigroaice o reprezintă şi cotele acordate de casele de pariuri. CSM are 1,70 pentru a câştiga acest meci în timp ce nemţoiacele au primit 2,65. Şansă dublă 1X are cotă de 1,35. Se aşteaptă un număr destul de mare goluri, ţinând cont de potenţialul ofensiv al lor, cota de 1,85 fiind pentru over 52,5 goluri.

Cele două echipe sunt din nou faţă în faţă pentru a cincea oară. conduce la scorul general cu 3-1, dar ulltimul rezultat, în 2021, a fost la masa verde din cauza pandemiei. Prima dată s-au întâlnit în 2018 şi neaşteptat Bietigheim s-a impus acasă cu 30-28, după care CSM a făcut instrucţie la Bucureşti, 32-24. În 2021 CSM s-a distrat în Germania, victorie la zece goluri, apoi partida retur nu s-a mai jucat, CSM primind acel 10-0 la masa verde.