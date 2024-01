CSM București – Buducnost Podgorica se joacă acum în Liga Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu este pe teren

CSM București primește vizita celor de la Buducnost în primul meci oficial din 2024. Partida are loc în etapa a 9-a din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a revenit pe teren după accidentarea care a ținut-o în mare parte pe bară la Campionatul Mondial.

Meciul CSM București – Buducnost Podgorica are loc duminică, 7 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 9-a din grupa A a Ligii Campionilor Europeni. Înaintea acestei prime runde a returului și a primul meci din acest an CSM ocupă locul 4, cu 9 puncte în timp ce oaspetele, cândva reginele Europei, au doar 3 puncte și se află pe poziția a șaptea.

Unde se joacă meciul CSM București – Buducnost Podgorica

Confruntarea CSM București – Buducnost Podgorica se desfășoară duminică, 7 ianuarie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gațu din București, în etapa a 9-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Evoluțiile tigroaicelor din această grupă au fost mai mult dezamăgitoare iar antrenorul Adi Vasile a devenit personajul cel mai contestat din partea suporterilor.

Conduceerea CSM-ului a anunțat însă ca se va continua cu actualul tehnician iar în cazul în care se va rata foarte probabil sezonul viitor nu îl mai prinde pe bancă pe Adi Vasile. O decizie care a sporit și mai mult nemulțumirea fanilor, care doreau ca schimbarea să aibă loc, motivația fiind că Vasile e clar depășit de situație când echipa nu merge și asta a fost frecvent în Europa în acest sezon.

Cine transmite la TV partida CSM București – Buducnost Posgorica

Partida CSM București – Buducnost Podgorica se joacă duminică, 7 ianuarie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gațu din Capitală, în etapa a 9-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin și va fi transmisă în direct pe canalelele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Antrenorul Adi Vasile are încredere în echipa sa, mai ales că este prima apariție în acest an: Se sperăm că până în vară vom avea un final de sezon bun. Suntem foarte concentrați pentru meciul de duminică. Este primul meci după o pauză lungă de Liga Campionilor și îl așteptăm cu nerăbdare. Niciun meci nu este la fel, Buducnost este o echipă căreia îi place să lupte, este arțăgoasă, jucătoarele lor au făcut un turneu final bun. Știm calitățile lor și punctele pe care putem să le exploatăm.

Cine este Buducnost Podgorica, adversara lui CSM București

va evolua în compania uneia dintre echipele care a făcut istorie în handbalul feminin european. Înfiinţată în 1949 Buducnost e o fabrică de trofee. Pe plan intern sunt nu mai puţin de 33 de titluri, 4 în fosta Iugoslavie, 14 în perioada Serbia şi Muntenegru şi 15 de la independenţa Muntenegru. Sunt 27 de succese în Cupă, 4 în fosta Iugoslavie, 9 în formula Serbia şi Muntenegru şi 16 Muntenegru. Sunt două victorii în Liga Campionilor, 2012, 2015, trei în Cupa Cupelor şi unul în Cupa EHF.

Pe bancă se află o legendă a handbalului feminin muntenegrean, Bojana Popovic, fostă campioană olimpică, dar lotul este 95 la sută autohton, problemele financiare nefiind rezolvate total.. Problemele financiare au deja câțiva ani de vechime, ceea ce a făcut ca lotul actual să fie alcătuit din muntenegrence, jucătoarele străine plecând.

Cote la pariuri la jocul CSM București – Buducnost Podgorica

Nu prea putem vorbi despre cote la meciul CSM București – Buducnost Podgorica. Victoria bucureștencelor este văzută ca una clară, la diferență de scor. Simpla victorie are cote între 1,05 și 1,10. O imensă bombă declanșată de o victorie a oaspetelor are cote între 8,75 și 10,20. O victorie CSM la handicap de patru goluri are cotă 1,40.

Sunt opt partide disputate până acum între cele două echipe și bilanțul este net favorabi celor de la CSM București. Acestea au obținut șase victorii, au făcut un egal și au pierdut o singură dată, în 2015, la București. Suficiente argumente pentru a șaptea victorie obținută fără emoții.