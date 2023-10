Culisele scandalului dintre Rednic și fostul coleg. „Țin minte ce mi-a zis Lupu”

, fostul fotbalist al giuleştenilor, Mugur Bolohan, a povestit culisele scandalului în care a fost implicat cu Mircea Rednic la începutul anilor 2000, când ambii jucau la Rapid.

Culisele scandalului dintre Rednic și fostul coleg: “Eu am avut conflicte cu toată lumea”

Luat sub aripa lui de Dănuţ Lupu, Mugur Bolohan a intrat într-un conflict cu Mircea Rednic, unul dintre “greii” vestiarului în acel moment. Chiar dacă era în clinciuri cu Rednic, apărarea “Puriului”:

“Mi-a părut rău că mi s-a întâmplat mie cu un fost coleg, fără să fac nimic. Eu am avut conflicte cu toată lumea. Într-un fel eram conflictual, spuneam lucrurilor pe nume. Eram foarte apropiat de Dănuţ Lupu.

M-a luat sub aripa lui. Eram un copil şi el era pe final de carieră. M-a plăcut aşa, îmi mai explica una-alta. Poate că lui Rednic, cu care era în clinciuri, nu i-a picat bine chestia asta.

“Tu eşti nimeni pe pământ. Mă auzi? Vrei să îţi dau una?”

Într-adevăr am avut o izbucnire o dată, după un meci la adresa lui Mircea Rednic, dar a doua zi ne-am dat mâna. Şi Lupu mi-a zis: «Ascultă-mă, poate ai dreptate. Dar omul ăsta are 80 de meciuri la echipa naţională.

Tu eşti nimeni pe pământ. Mă auzi? Vrei să îţi dau una?». Şi am zis că are dreptate. În fine. Am vorbit cu Rednic, ne-am strâns mâna. Este diferenţă mare. Eu aveam 22, el avea vreo 36 de ani.

“Mai stau la un şpriţ şi îmi mai aduc aminte”

Era nou venit, dar cu toate acestea era clar că eu greşisem şi nu puteam să fac chestia asta. Poate a ţinut minte, poate nu. Dar acum am o relaţie bună cu el. Vorbim, îl sun. Când a avut problema asta, am vorbit cu Mircea.

Dar atunci poate că am înţeles eu greşit, a înţeles şi el greşit. Nu ştiu, în fine. Nu vreau să rămân cu părţi proaste. Fac parte din carieră. Mai stau la un şpriţ şi îmi mai aduc aminte”, a povestit Bolohan.

