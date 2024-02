Deși era împrumutat la U Cluj până la sfârșitul sezonului, Ianis Stoica s-a întors la FCSB și s-a despărțit de „roș-albaștrii” pentru a semna cu FC Hermannstadt. Dani Coman mărturisește că l-a dorit pe atacant de multă vreme, chiar și înainte să plece sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Culisele transferului lui Ianis Stoica de la FCSB la Hermannstadt: “L-am dorit înainte să ajungă la U Cluj!”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Dani Coman dezvăluie toate culisele mutării atacantului la Sibiu și spune că l-a dorit înaintea să fie împrumutat la Universitatea Cluj.

Președintele grupării din Sibiu spune că oferta din Israel pentru Ianis Stoica nu s-a concretizat și astfel a preferat să semneze cu FC Hermannstadt. Dani Coman speră ca atacantul să marcheze cu Rapid pe Giulești, așa cum a făcut-o și când juca la U Cluj sau FCSB.

„S-a integrat bine, neașteptat de bine. Se cunoștea cu mai mulți jucători de la noi, este un copil bun care ne va ajuta. L-am dorit tot timpul, chiar și înainte să meargă la Universitatea Cluj. Știu că a avut o ofertă foarte bună din Israel, știu că a avut oferte bune și din țară.

Din câte știu eu nu s-a concetrizat oferta din Israel, acum mă interează că e la noi. E un copil bun, un under foarte bun și sper să dea gol diseară. (n.r. a dat gol Rapidului și cu FCSB și cu U Cluj) Înseamnă că va marca și în seara asta, gata. Nu e doar Balaure, mai marchează și Ianis Stoica”, a declarat Coman la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live doar pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Rapid – FC Hermannstadt este primul șoc al etapei: „Mi se par într-un regres”

. Vivi Răchită spune că sibienii sunt într-o scădere de formă, însă este convins că vor fi un adversar pe măsură pentru giuleșteni la ora jocului.

„Rapid joacă cu FC Hermannstadt cu Măldărășanu, Dani Coman. Hermannstdat mi se pare că sunt într-un regres de formă, am văzut și meciul cu Petrolul, un meci al nostru în care dacă se mai jucau 90 de minute tot 0-0 se termina.

Rapid este în formă, are patru victorii din patru, îi are pe Burmaz și Rrahmani care marchează. Îl are pe Braun în locul lui Onea. CFR când a jucat pe Arena Națională cu FCSB, Braun cât a jucat 40 de minute până să se accidenteze, Florinel Coman nu l-a accidentat.

În schimb, Hermannstadt pe linia de fund în afară de Găman nu mai găsesc soluții, sper să fie un meci frumos. Dacă noi câștigăm la ora 17 mă uit la meci relaxat”, a spus Vivi Răchită.

